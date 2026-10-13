Beyşehir'de kapı kapı aşı: hayvancılıkta koruma ve rehberlik vurgusu

saha çalışmaları sürüyor:

Beyşehir'de 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası ilçede kapsamlı bir saha çalışması şeklinde devam ediyor. Veteriner hekimler ve hayvan sağlığı personeli, ilçe genelindeki işletmeleri tek tek ziyaret ederek aşı uygulamalarını ve rutin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

aşılama ve sağlık taramaları:

Ekiplerin sahadaki çalışmaları kapsamında şap ve brusella aşıları uygulanıyor ve hayvanların genel sağlık taramaları yapılıyor. Bu uygulamalar, hastalıkların erken tespiti ve yayılmasının önlenmesi açısından önemli rol oynuyor.

İşletme ziyaretleri sırasında ekipler aynı zamanda üreticilere hayvan sağlığı, koruyucu önlemler ve bakım konusunda rehberlik ediyor; böylece hem sürü sağlığı korunuyor hem de tüketiciye ulaşan hayvansal ürünlerin güvenilirliği hedefleniyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları özveriyle yürüttüklerini vurguladı. Müdürlük açıklamasında, koruyucu tedbirlerin ön planda tutulduğu ve brusella aşılaması ile genel sağlık taramalarının kampanyanın ayrılmaz parçaları olduğu belirtildi.

Yerel sahadaki bu tür aşılama ve tarama faaliyetleri, bölge hayvancılığının korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması açısından kritik kabul ediliyor. Ekiplerin ziyaretleriyle üreticilerin hem bilgiye erişimi artıyor hem de hastalıkların kontrolü güçleniyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 2026 YILI SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR.