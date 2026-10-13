Arnavutköy'de afet müdahale kapasitesi 14 konteynerle güçlendirildi

Arnavutköy'de yeni acil durum konteynerleri hizmete alındı

Arnavutköy Belediyesi, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında mahalle afet gönüllüleri projesi doğrultusunda hazırlanan 12 acil durum konteyneri ile 2 mobil lojistik konteyneri hizmete aldı. Tören, Bolluca Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi ve ilçe protokolü, muhtarlar, afet gönüllüleri, öğretmenler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

konteynerlerin dağılımı ve işlevi:

Hazırlanan 12 acil durum konteyneri, olası afet anlarında ekipmanlara hızlı erişim sağlanması amacıyla ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak. Konteynerlerdeki malzeme ve ekipmanların yerel müdahaleyi hızlandırması, ilk saatlerdeki lojistik ihtiyaçları karşılaması hedefleniyor. Hizmete alınan 2 mobil lojistik konteyneri ise sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonuna ve malzeme dağılımına destek verecek şekilde planlandı.

gönüllüler, eğitim ve şehir dönüşümü:

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, afetlere hazırlıklı olmanın önemine vurguda bulunarak, "Afetlere hazırlıklı olmak ve riskleri azaltmak bir o kadar da önemlidir. Çünkü afetler insanı hayatından etmez. Ancak tedbirsizlik ve bilinçsizlik insanı hayatından eder" dedi. Başkan Candaroğlu ayrıca ilçede 1.500'ün üzerinde afet gönüllüsü bulunduğunu belirtti ve hedeflerine dair şu bilgiyi paylaştı: "Göreve geldiğimizde mahallelerimizin tamamında afet konteyneri olacak dedik. İlk etapta 18 konteynerimizi devreye aldık. Bu yıl 12 konteynerimizi daha hizmete alarak 30 mahallemizi tamamlamış olduk. Geriye kalan 8 mahallemizin de konteynerlerini yıl sonuna kadar tamamlayacağız."

Arnavutköy Kaymakamı ve İl Afet ve Acil Durumlardan sorumlu Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise olası İstanbul depreminde ilçenin üstleneceği sorumluluklara değinerek, "Güneydeki ilçelerin yükünü de Arnavutköy gibi alanı geniş ilçeler çekecek. Sizler ne kadar hazırlıklı olursanız İstanbul’umuz afetlere o kadar dirençli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Candaroğlu, AFEM ve ARKUR bünyesinde yürütülen eğitim ve arama kurtarma çalışmalarına da dikkat çekti. Belediyenin afet eğitimleriyle vatandaşların bilinç düzeyini yükseltmeyi, Arnavutköy Arama Kurtarma Ekibi (ARKUR) ile de sahada müdahale kapasitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı. Kentsel dönüşümün afetlere hazırlık açısından önemine de değinen Candaroğlu, ARKENT aracılığıyla yaklaşık 2 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşıldığını belirtti.

Arnavutköy Belediyesi'nin Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi, afet eğitimleri ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilçenin müdahale kabiliyetini güçlendirmeye devam ediyor. Hizmete alınan konteynerlerle birlikte hedef, daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir Arnavutköy oluşturmak olarak ifade edildi.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ KAPSAMINDA MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN 12 ACİL DURUM KONTEYNERİ VE 2 MOBİL LOJİSTİK KONTEYNERİNİ HİZMETE ALDI.