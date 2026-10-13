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Yıldırım Beyazıt’ta okul projeleri tamamlanma aşamasına geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt’ta üç okul projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ve açılışa hazırlandığını bildirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yıldırım Beyazıt’ta okul projeleri tamamlanma aşamasına geldi

Okul projeleri yerinde incelendi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki eğitim yatırımlarını yerinde inceledi. Ziyarette, mahalleye kazandırılacak yeni eğitim alanlarının son durumu ve açılış takvimi değerlendirildi.

Tamamlanan ve devam eden çalışmalar:

Palancıoğlu, mahallenin eğitim ihtiyacını karşılayacak projeler arasında Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulunun inşaatının tamamlandığını ve şimdi peyzaj ile ince işlerin yapıldığını söyledi. Açılışın ince işlerin bitmesiyle birlikte gerçekleştirileceğini belirtti. Aynı bölgede yapımı süren Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.

Yatırım modeli ve toplum katkısı:

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak okul yatırımında yoğun bir dönemden geçtiklerini vurguladı ve şunları kaydetti: 'Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz.' Ayrıca, projelerin finansmanında halkın ve yerel hayırseverlerin rolüne dikkat çekti; okulların yapım maliyetinin yarısını hayırseverimiz, yarısını belediyemiz karşılamış oldu dedi. Palancıoğlu, ilçede ihtiyaca yönelik olarak okullar, kreşler ve anaokullarının yapımına devam edileceğini belirterek projelerin hayırseverlerle iş birliği içinde hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Palancıoğlu, yapılan yatırımların gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynayacağını vurgulayarak, tamamlanan ve devam eden projelerin Melikgazi ilçesi ile Kayseri iline hayırlı olmasını diledi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ&#039;NDE DEVAM EDEN...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ'NDE DEVAM EDEN OKUL PROJELERİNİ İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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