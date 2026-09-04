Bilecik ziyaretinde içişleri bakanı Şeyh Edebali türbesinde dua etti

Bilecik programı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ve Yenipazar ilçelerindeki ziyaretler için geldiği Bilecik'te, yerel program çerçevesinde tarihi mekânları ziyaret etti. Bölgeye yönelik temasları kapsamında Cuma Namazı'nı Şeyh Edebali Külliyesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde kıldı.

Şeyh Edebali türbesi ziyareti:

Namazın ardından, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olarak anılan Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret eden Çiftçi burada dua etti. Ziyaret sırasında Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt yerleşke hakkında bakanı bilgilendirdi.

Heyet ve eşlik edenler:

Ziyarette Çiftçi'ye, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti. Yapılan program hem ibadet hem de yerel ziyaretler kapsamında sürdü.

Çiftçi'nin külliye ve türbe ziyaretleri, bölgedeki resmi temaslarının bir parçası olarak kayda geçti; ziyaretlerde tarihi mekânların tanıtımına ilişkin bilgi alışverişi ön plana çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, OSMANLI DEVLETİ'NİN MANEVİ KURUCUSU ŞEYH EDEBALİ'NİN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ.