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Bilecik'te gönül köprüsü: 'Cin Fatih' Mustafa Çiftçi'ye tespih armağan etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik ziyaretinde 'Cin Fatih' lakaplı Fatih Şenol ile karşılaştı; Şenol tespih hediye edip çorba davetinde bulundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te gönül köprüsü: 'Cin Fatih' Mustafa Çiftçi'ye tespih armağan etti

Bilecik ziyaretinde tespihle karşılaşma

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Ziyaretleri kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti.

tespih armağanı ve yerel ilgi:

Bilecik esnafı ve halkının sevdiği isimlerinden 'Cin Fatih' lakaplı Fatih Şenol, Bakan Çiftçi'nin yanına gelerek kendisine tespih hediye etti.

davet ve cevap:

Fatih Şenol, Çiftçi'yi çorba içmeye davet etti. Bakan Çiftçi, bu davete "Gönlü zengin" diyerek cevap verdi.

BAKAN ÇİFTÇİ&#039;NİN ZİYARETİ SIRASINDA, BİLECİK ESNAFI VE HALKININ SEVDİĞİ İSİMLER BİRİ OLAN &#039;CİN...

BAKAN ÇİFTÇİ'NİN ZİYARETİ SIRASINDA, BİLECİK ESNAFI VE HALKININ SEVDİĞİ İSİMLER BİRİ OLAN 'CİN FATİH' LAKAPLI FATİH ŞENOL BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN YANINA GELEREK TESPİH HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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