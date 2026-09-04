İncirde katma değer yolu ihracattan geçiyor

kuru incir sezonu açılışı ve temel atma töreni

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, kuru incir alım sezonu açılış töreni ile Nazilli Yerli Ürünler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen incirciler sitesi temel atma törenine katıldı. Etkinlik, Nazilli Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlendi.

törene katılanlar ve bölgesel önemi:

Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve incir üreticileri katıldı. Nazilli bölgesinde ağırlıklı olarak kurutmalık olarak değerlendirilen kuru incir için sezonun başlaması, bölge ekonomisi ve üreticiler açısından kritik bir dönemin açılışı olarak değerlendirildi.

ihracata vurgu ve pazar stratejileri:

Ticaret Odası Başkanı Arslan, 2026-2027 sezonunun üreticilere ve incir ticareti yapan üyelere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Arslan, "İncire katma değer oluşturacak tek çözüm ihracattır" diyerek ürünün uluslararası pazarda daha iyi konumlandırılması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz sezon 40 bin ton kuru incir ihracatı gerçekleştiğini hatırlatan Arslan, şu an en çok Almanya ve Fransa'ya satılan ürünün, ürün farklılaştırmasıyla başta Amerika, Japonya ve Uzak Doğu ülkelerinde de tanıtılması gerektiğini söyledi.

Arslan, incirin yalnızca taze veya kuru meyve olarak değil; yurt dışında pasta, unlu mamuller ve diğer yiyeceklerde iç malzemesi olarak da kullanıldığını belirterek, bu tür katma değerli kullanım alanlarının artırılmasının altını çizdi. Nazilli Ticaret Odası olarak uluslararası gıda fuarlarına düzenli katılım sağladıklarını ve bölge ürünlerini tanıtarak ihracata katkı vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşma, üreticiye ve ticaret erbabına yönelik pazar çeşitlendirmesi, ürün farklılaştırma ve uluslararası tanıtım çağrısıyla son buldu. Temel atma töreniyle birlikte yerel üretimin lojistik ve işleme altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor; bu adımların, incirin uluslararası pazarda katma değeri artırma hedefiyle paralel olduğu vurgulandı.

NAZİLLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN KURU İNCİR ALIM SEZONU AÇILIŞ TÖRENİ İLE NAZİLLİ YERLİ ÜRÜNLER İHTİSAS SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İNCİRCİLER SİTESİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI. ARSLAN, "İNCİRE KATMA DEĞER YARATACAK TEK ÇÖZÜM İHRACATTIR" DEDİ.