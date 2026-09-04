Kültürel hafızada kırılma: darbe dönemlerinde kitaplar hedef oldu

Tophane-i Âmire açılışında kültürel miras vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi açılışında konuştu. Konuşmasında geçmişle bağın önemine dikkat çeken Erdoğan, milletlerin ve medeniyetlerin ayakta kalmasının temelinde kitapların ve kütüphanelerin olduğunu belirtti.

Kökler, medeniyet ve kitapların rolü:

Erdoğan, tarihe ve kültüre uzaklaşmanın toplumsal geleceği zayıflatacağını ifade ederek, medeniyetin ve insanların "kökleriyle" yaşadığı benzetmesini paylaştı. Konuşmasında, sergilenen eserlerin arkasındaki bilgi birikimin ülkenin kültürel zenginliğini oluşturduğunu ve bunların korunmasının hayati olduğunu söyledi. Bu bağlamda cilt sanatının ve mücellit geleneğinin millet için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

darbe dönemlerinde kitaplara yapılan müdahaleler:

Cumhurbaşkanı, tarihi dönemlerde kitapların ve kütüphanelerin hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirtti. Erdoğan, "En utanç verici kitap katliamları; milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır" sözleriyle bu tahribatın siyasi arka planına dikkat çekti. Örnek olarak 28 Şubat döneminde, 500’ü Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser olmak üzere birçok eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atıldığını hatırlattı.

Erdoğan, bu tür müdahalelerin bugün yaşanan bazı alanlardaki kültürel çölleşme süreçlerinin temel sebeplerinden biri olduğunu ifade etti ve yapılan hataların telafisinin önemli olduğunu söyledi. Bu nedenle kurumların ve sivil inisiyatiflerin eserleri koruma görevine dikkat çekti.

Programda ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli yer aldı. Erdoğan, ISAR Vakfı'nın tarih ve kültüre sahip çıkma çabalarını da özel olarak önemsediklerini belirtti.

Konuşma, sergilenen cilt ve restorasyon eserlerinin hem teknik hem de kültürel açıdan taşıdığı değerin altını çizdi. Cumhurbaşkanı'nın mesajı, geçmişe sahip çıkmanın ve kültürel mirası korumanın ulusal kimlik ve gelecek inşası açısından kaçınılmaz olduğuydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEYOĞLU'NDA TOPHANE-İ ÂMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDEKİ KİTABA VEFA: CİLT SANATI VE RESTORASYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU