Şeffaflık ve teknoloji ön planda: elektrik tedarikinde yeni beklenti

Şeffaflık ve teknoloji ön planda: Zumer Elektrik'in perspektifi

Zumer Elektrik Perakende A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Eren, Türkiye elektrik piyasasında dönüşümün hızlandığını belirterek yeni dönemde rekabetin yalnızca fiyata indirgenemeyeceğini söyledi. Eren, tüketici davranışları ve piyasa dinamiklerindeki değişimin tedarikçi tercihlerini de dönüştürdüğünü vurguladı.

dağıtım ve perakende arasındaki fark:

Eren, elektrik piyasanın iki ana aktörünü net şekilde ayırdı: dağıtım şirketlerinin elektriğin tüketim noktalarına ulaştırılmasından, şebekenin işletilmesinden ve altyapının sürekliliğinden sorumlu olduğunu; perakende elektrik tedarik şirketlerinin ise tüketicilere ticari şartlarla enerji temin eden taraf olduğunu belirtti. Bu ayrımın tüketicinin beklenti ve seçim kriterlerini etkilediğini söyledi.

veri, güven ve hizmet kalitesi öne çıkıyor:

Artan enerji maliyetleri, tüketicilerin tüketimlerini daha yakından takip etme ihtiyacı ve serbest tüketici uygulamalarının gelişmesiyle birlikte tedarikçilerin rolünün daha stratejik hale geldiğini kaydeden Eren, özellikle ticarethaneler, sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve yüksek tüketimli işletmeler için tedarikin doğrudan bir maliyet yönetimi konusu olduğunu ifade etti.

Eren, tüketicilerin tedarikçi seçiminde yalnızca fiyata bakmadığını; şirketin sunduğu hizmetin niteliği, şeffaflığı ve güvenilirliğinin de değerlendirme ölçütü haline geldiğini söyledi. "Elektrik artık yalnızca satın alınan bir ürün değil, işletmeler açısından doğrudan bir maliyet kalemidir. Dolayısıyla müşterinin elektrik tedarikçisini seçerken yalnızca fiyatı değil, kendisine sunulan hizmetin tamamını değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Teknolojinin ve veri analizinin önemine dikkat çeken Eren, tüketim verilerinin analiz edilmesi, geçmiş dönem faturalarının karşılaştırılması, tüketim profillerinin çıkarılması ve müşteriye özel tedarik modellerinin oluşturulmasının sektörde rekabet avantajı sağlayacağını belirtti. Bu yaklaşımla şirketlerin müşteriyi daha iyi anlayıp maliyetleri optimize edebileceğini vurguladı.

Zumer Elektrik'in büyüme stratejisinin teknoloji ve müşteri odaklı hizmet anlayışı üzerine kurulu olduğunu söyleyen Eren, hedeflerinin yalnızca müşteri sayısını artırmak değil; uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler inşa etmek olduğunu aktardı. Şirketin bu stratejiyle müşteriye değer sunmayı ve sürdürülebilir müşterilik ilişkileri kurmayı amaçladığı ifade edildi.

Eren son olarak sektörün yakın geleceğinde kazananların, sadece düşük fiyat sunanlar değil; müşterisinin ihtiyacını anlayan, veriyi doğru kullanan ve güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kuran aktörler olacağını belirterek, şeffaflığın ve teknolojinin rekabette belirleyici olacağını yineledi. "Enerji sektöründe önümüzdeki dönemin kazananları, yalnızca elektriği en uygun şartlarla tedarik edenler değil; müşterisinin ihtiyacını anlayan, veriyi doğru kullanan ve güven üzerine uzun vadeli ilişkiler kuran şirketler olacaktır" dedi.

ZUMER ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖNDER EREN