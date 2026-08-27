Sessizliğe mahkum Ayşegül'ün umut bekleyişi: 220 bin liralık cihaz için çağrı

Ayşegül'ün hikayesi

Adana'da doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, küçük yaşta yapılan biyonik kulak ameliyatının ardından kısa süre sonra kullandığı cihazı kırdı. O günden bu yana cihaz yenilenemediği için çocuk yeniden duyamıyor ve gündelik yaşamı ile eğitimi olumsuz etkilendi.

Ameliyat, kırılma ve 4 yıllık suskunluk:

Ayşegül, 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı geçirdi. Ameliyattan bir yıl sonra oyun oynarken cihazını kırdı; ancak aile maddi imkânsızlıklar yüzünden cihazı yenileyemedi. Son dört yıldır biyonik kulaklık olmadan hayatını sürdüren Ayşegül, konuşmaları duyamadığı için gelişimsel gerilik riskiyle karşı karşıya.

Ailenin ekonomik koşulları ve ek yükler:

Ailenin ekonomik durumu cihazın teminini engelleyen ana etken. Baba Abdullah (35), yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonucu sol bacağına implant takıldı ve bir süre çalışamadı. Gelir kaybı, kira ödemelerinde aksama ve sonuç olarak ailenin oturdukları evden çıkarılması, ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı. Şu anda aile, çocuklarıyla birlikte kayınbabanın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde kalıyor.

Ayşegül'ün yeniden duyması için gereken biyonik kulak cihazının maliyeti yaklaşık 220 bin TL olarak belirtiliyor; aile bu tutarı karşılayamıyor.

Okul hayatı ve sosyal etkiler:

Yüreğir İmadettin Levent İlkokulu'nda 4. sınıfa giden Ayşegül'ün eğitiminde ciddi aksamalar yaşanıyor. Anne Ebru Şiş, kızının okula biyonik kulağı olmadan gidip geldiğini, yazı yazabildiğini ancak okumada ve derslerde geride kaldığını aktarıyor. Arkadaşlarıyla iletişimi genellikle el işaretleriyle sağlanıyor; zaman zaman anlaşılmama ve dışlanma yaşandığı için kızın üzgün olduğunu belirtiyor.

Anne, 'Kızım biyonik kulağı olsaydı gelişimi için çok daha iyi olurdu' diyerek hem eğitsel hem de sosyal açıdan cihazın önemine vurgu yapıyor. Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde aile, hayırseverlerden ve destek olmak isteyenlerden yardım talep ediyor.

Bu durumda Ayşegül'ün yeniden duymasını sağlayacak cihazın sağlanması, çocuğun akademik başarısı, sosyal ilişkileri ve genel gelişimi açısından belirleyici olacak. Aile, 220 bin TL'lik maliyeti karşılayacak destek bulunmasını bekliyor.

ADANA'DA DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ OLARAK DÜNYAYA GELEN 11 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL ŞİŞ'İN YENİDEN DUYABİLMESİ İÇİN 220 BİN TL DEĞERİNDEKİ BİYONİK KULAK CİHAZINA İHTİYACI VAR. 5 YAŞINDA AMELİYAT OLAN VE BİR YIL SONRA OYUN OYNARKEN CİHAZINI KIRAN AYŞEGÜL, AİLESİNİN MADDİ İMKANSIZLIKLARI NEDENİYLE 4 YILDIR SESSİZLİĞE MAHKUM YAŞIYOR. YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ KIZININ ARKADAŞLARI GİBİ DUYUP OYNAYABİLMESİNİ İSTEYEN ANNE EBRU ŞİŞ, HAYIRSEVERLERDEN YARDIM İSTEDİ.