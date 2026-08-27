Vezirçiftliği'ne yeni bir simge: Gazze Şehitleri Camii ibadete hazırlanıyor

gazze şehitleri camii'nde inceleme ve hazırlıklar

Başiskele’nin Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımı son aşamaya gelen Gazze Şehitleri Camii, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte belediye ve teknik ekiplerin yerinde yaptığı incelemelerde değerlendirildi. Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla yükseldi; amaç, çevre düzenlemesi ve son rötuşların tamamlanmasının ardından camiyi en kısa sürede ibadete açmak.

iç mekan tezyinatında son aşama:

İncelemelerde teknik ekipten çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan başkanlar, caminin iç mekanındaki tezyinat işlerinin büyük oranda tamamlandığını gördü. İç mekânda klasik hat sanatının modern motiflerle harmanlandığı uygulamalar sona yaklaşırken, ibadet alanında estetik ve fonksiyonel bir bütünlük oluşturuldu. Yapılan değerlendirmede, iç mekânın malzeme ve işçilik kalitesinin proje hedefleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, projenin ortaya çıkış sürecine ilişkin, projenin mahalleden geldiğini ve fikrin 7 Ekim’de Gazze’de yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldiğini belirtti. Özlü, "Bu arsa belediyemize ait bir yerdi. Burada böyle bir eser yapmak istediklerinde biz de çok mutlu olduk. Hamdolsun bugün camimiz toparlandı, bitme aşamasına geldi" sözleriyle mahalle ve hayırsever desteğinin önemine vurgu yaptı.

dış cephe, minare ve çevre düzenlemesi:

Dış cephede minarenin yapımı tamamlandı; çevre düzenlemesi ve son rötuşlarla birlikte dış görünümün final aşamasına getirildiği kaydedildi. Başkanlar, uygulamaların saha standardına uygunluğunu yerinde değerlendirip kalan imalatların hızlandırılması talimatını verdi. Caminin kısa sürede ibadete açılabilmesi için kalan altyapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür eserlerin "vatandaşların, derneklerin, belediyelerin ve hayırseverlerin el birliğiyle" ortaya çıktığını söyledi. Büyükakın, "Önce vatandaşlarımız, dernek başkanlarımız öncü oluyor; biz de onlara omuz veriyoruz. Bu mabetler bu şekilde yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Büyükakın ayrıca caminin isminin taşıdığı sembolik anlama dikkat çekti; Gazze’de yaşanan insanlık dramının unutulmaması ve anıların yaşatılması açısından bu tür mekanların önemine vurgu yaptı. Başkan, Gazze ile sürdürülen kardeş şehir ilişkileri kapsamında sadece ibadet yapıları değil, içme suyu, kanalizasyon ve altyapı alanlarında da teknik iş birliğinin devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, caminin tamamlanıp ibadete açılmasıyla Vezirçiftliği Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını; aynı zamanda isminin Gazze şehitlerinin hatırasını canlı tutacağına dikkat çekti. İlgili belediye yetkilileri ve mahalle temsilcileri, projeye emek veren dernek yöneticilerine, hayırseverlere ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Proje tamamlandığında, hem yerel ihtiyaçları karşılayan bir ibadet alanı kazandırılmış olacak hem de Gazze’ye yönelik sembolik bir bağlılık ve hatırlatma mekanizması oluşturulmuş olacak. Kocaeli yönetimi, benzer iş birliklerini sürdürerek bölgedeki teknik birikimi paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

BAŞİSKELE’NİN VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI SON AŞAMAYA GELEN GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN VE BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞİSKELE BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA YÜKSELEN VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI SON AŞAMAYA GELEN GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ'NİN SON ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN EN KISA SÜREDE İBADETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR. BAŞKAN BÜYÜKAKIN VE BAŞKAN ÖZLÜ, BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE CAMİDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ. TEKNİK EKİPTEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALAN BAŞKANLAR, CAMİNİN İÇ VE DIŞ MEKANINDAKİ TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN İMALATLARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ. CAMİNİN İÇ MEKANINDA KLASİK HAT SANATININ MODERN MOTİFLERLE HARMANLANDIĞI TEZYİNAT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNİRKEN, İBADET ALANINDA ESTETİK BÜTÜNLÜK OLUŞTURULDU. DIŞ CEPHEDE İSE MİNARENİN YAPIMI TAMAMLANDI. ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SON RÖTUŞLARIN ARDINDAN CAMİNİN İBADETE HAZIR HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR. "MAHALLE SAKİNLERİMİZİN ÖNCÜLÜĞÜYLE GÜZEL BİR ESER ORTAYA ÇIKTI" İNCELEMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, CAMİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA MAHALLE HALKININ VE HAYIRSEVERLERİN BÜYÜK EMEĞİ BULUNDUĞUNU BELİRTTİ. BAŞKAN ÖZLÜ, CAMİNİN YAPIM FİKRİNİN 7 EKİM’DE GAZZE’DE YAŞANAN GELİŞMELERİN ARDINDAN GÜNDEME GELDİĞİNİ İFADE EDEREK, "BU ARSA BELEDİYEMİZE AİT BİR YERDİ. BURADA BÖYLE BİR ESER YAPMAK İSTEDİKLERİNDE BİZ DE ÇOK MUTLU OLDUK. HAMDOLSUN BUGÜN CAMİMİZ TOPARLANDI, BİTME AŞAMASINA GELDİ. HEM BİZİM HEM DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÖNEMLİ KATKILARI OLDU. BİZ GÖREVİMİZİ YAPIYOR, ELİMİZDEN GELDİĞİNCE CAMİLERİMİZE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ. MAHALLE HALKININ PROJEYE SAHİP ÇIKMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN ÖZLÜ, CAMİNİN YAPIMINA KATKI SUNAN DERNEK YÖNETİCİLERİNE, HAYIRSEVERLERE VE MAHALLE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜR EDEREK, "GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’MİZ HAYIRLI OLSUN. İNŞALLAH BURADA GÜZEL, HAYIRLI İŞLER YAPILACAK; BURADA BİZİM EVLATLARIMIZ YETİŞECEK" İFADELERİNİ KULLANDI. "BU MABETLER BU ŞEKİLDE YÜKSELİYOR" KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN DA CAMİNİN YAPIMINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDEREK, BU TÜR ESERLERİN VATANDAŞLARIN, DERNEKLERİN, BELEDİYELERİN VE HAYIRSEVERLERİN EL BİRLİĞİYLE ORTAYA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ. BÜYÜKAKIN, "ÖNCE VATANDAŞLARIMIZ, DERNEK BAŞKANLARIMIZ ÖNCÜ OLUYOR; BİZ DE ONLARA OMUZ VERİYORUZ. BU MABETLER BU ŞEKİLDE YÜKSELİYOR. BİR TARAFTAN BURAYI BİTİRİRKEN DİĞER TARAFTAN ŞEHRİMİZİN FARKLI NOKTALARINDAKİ CAMİLERİMİZ İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ. "GAZZE’Yİ UNUTMAYAN BİR SEMBOL OLACAK" GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’NİN İSMİNİN TAŞIDIĞI ANLAMIN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN, GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKTİ. GAZZE İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNİN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN BÜYÜKAKIN, BÖLGEDE CAMİLERİN YANI SIRA İÇME SUYU, KANALİZASYON VE ALTYAPI GİBİ ALANLARDA DA DESTEK VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ. KAPILARIN AÇILMASI VE ŞARTLARIN ELVERİŞLİ HALE GELMESİNİN ARDINDAN GAZZE’NİN YENİDEN İMARINA DAHA GÜÇLÜ KATKI SUNMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ. BÜYÜKAKIN, CAMİNİN GAZZE ŞEHİTLERİNE İTHAF EDİLMESİNİN ÖNEMLİ SEMBOLİK ANLAM TAŞIDIĞINI BELİRTEREK, "BU CAMİYE GELEN İNSANLAR GAZZE ŞEHİTLERİNİN HATIRASINI HATIRLAYACAK. BU İSİM, GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZİ VE ORADAKİ DAVAYI SÜREKLİ HATIRLATACAK. BU TÜR SEMBOLİK ANLAMLAR ÇOK KIYMETLİ" DİYE KONUŞTU. "GÖNÜL COĞRAFYAMIZLA BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" KOCAELİ’NİN GÖNÜL COĞRAFYASINDAKİ ŞEHİRLERLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ DE İFADE EDEN BÜYÜKAKIN, BALKANLAR’DAN ORTADOĞU’YA KADAR FARKLI BÖLGELERDE BELEDİYELER ARASI TEKNİK VE TECRÜBE PAYLAŞIMININ DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİ. ŞEHİRLERİN KALKINMASINDA BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMININ BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULAYAN BÜYÜKAKIN, KOCAELİ’NİN SAHİP OLDUĞU TEKNİK BİRİKİMİ FARKLI ŞEHİRLERLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ KAYDETTİ. GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’NİN TAMAMLANARAK İBADETE AÇILMASIYLA BİRLİKTE HEM VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NİN ÖNEMLİ İHTİYACININ KARŞILANMASI HEM DE GAZZE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN HATIRASININ YAŞATILMASI HEDEFLENİYOR.