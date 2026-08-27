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Bilecik'te AK Parti ilçe danışma toplantısı: sahada birlik, planlarda kararlılık

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı ilçe danışma toplantısında teşkilatın saha çalışmaları, önümüzdeki planlar ve birlik beraberlik vurgusu ele alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bilecik'te AK Parti ilçe danışma toplantısı: sahada birlik, planlarda kararlılık

Bilecik'te AK Parti ilçe danışma toplantısı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Toplantısı'na Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, Belediye Meclis Üyeleri Onur Şeker ve İbrahim Rafet Sünnetçi ile mahalle ve belde başkanları katıldı.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda teşkilatın yürüttüğü çalışmalar, sahadaki faaliyetlerin durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ayrıntılı şekilde görüşüldü. Katılımcılar, saha organizasyonu ve önceliklendirme konularında istişarelerde bulundu.

liderlik ve mesaj:

Toplantıda söz alan Servet Yılmaz birlik çağrısında bulunarak şunları ifade etti: “Birlik ve beraberlik içerisinde, Bilecik’imiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”.

AK PARTİ BİLECİK’TE İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK PARTİ BİLECİK’TE İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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