Gölpazarı'nın öncelikleri belirlendi: muhtarlarla yerel çözüm odaklı toplantı

toplantı notları:

Gölpazarı ilçesinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan ile köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talepleri, görüş ve önerileri dinlendi; ilçede yapılabilecek çalışmalar değerlendirmeye alındı.

muhtar talepleri ve değerlendirme:

Katılımcılar, Gölpazarı’nın öncelikleri çerçevesinde iletilen taleplerin kayıt altına alındığını ve ihtiyaçların önceliklendirilerek ele alındığını belirtti. Yapılan değerlendirmede ilçede hayata geçirilebilecek çalışmaların kapsamı ve uygulama adımları konusunda görüş alışverişi yapıldı.

izleme ve yol haritası:

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir toplantıya ilişkin, "Muhtarlarımızın görüş, talep ve önerilerini dinleyerek ilçemiz ve hemşerilerimiz için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. İstişare ve ortak akılla, Gölpazarı’mız için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yetkililer, toplantı sonucu ortaya çıkan talep ve önerilerin takip edilerek gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Toplantı, önümüzdeki dönemde uygulanabilecek projelerin somutlaştırılması ve muhtarlarla düzenli iletişimin sürdürülmesi kararıyla sona erdi.

BİLECİK’TE MUHTARLARIN TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI