Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2006 +0,01%
Bist 14.642,25 +0,21%
Altın Gram 7.197,35 -0,05%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 85,53 -1,62%
--°

Gölpazarı'nın öncelikleri belirlendi: muhtarlarla yerel çözüm odaklı toplantı

AK Parti temsilcileri ve Gölpazarı muhtarları bir araya gelerek köy ve mahalle taleplerini, yapılabilecek yatırımları ve öncelikli projeleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Gölpazarı'nın öncelikleri belirlendi: muhtarlarla yerel çözüm odaklı toplantı

toplantı notları:

Gölpazarı ilçesinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan ile köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talepleri, görüş ve önerileri dinlendi; ilçede yapılabilecek çalışmalar değerlendirmeye alındı.

muhtar talepleri ve değerlendirme:

Katılımcılar, Gölpazarı’nın öncelikleri çerçevesinde iletilen taleplerin kayıt altına alındığını ve ihtiyaçların önceliklendirilerek ele alındığını belirtti. Yapılan değerlendirmede ilçede hayata geçirilebilecek çalışmaların kapsamı ve uygulama adımları konusunda görüş alışverişi yapıldı.

izleme ve yol haritası:

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir toplantıya ilişkin, "Muhtarlarımızın görüş, talep ve önerilerini dinleyerek ilçemiz ve hemşerilerimiz için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. İstişare ve ortak akılla, Gölpazarı’mız için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yetkililer, toplantı sonucu ortaya çıkan talep ve önerilerin takip edilerek gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Toplantı, önümüzdeki dönemde uygulanabilecek projelerin somutlaştırılması ve muhtarlarla düzenli iletişimin sürdürülmesi kararıyla sona erdi.

BİLECİK’TE MUHTARLARIN TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI

BİLECİK’TE MUHTARLARIN TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik'te AK Parti ilçe danışma toplantısı: sahada birlik, planlarda kararlılık
images

Birleşik Krallık'ın Ankara büyükelçisi Jennifer Anderson göreve dönüşünde ilişki...
images

Erhürman: çözüm iradesiyle iyi niyet içinde çalışacağız, haftalık buluşma kararı...
images

Erhürman ile Hristodulidis haftalık temas takvimi üzerinde uzlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece driftleri mahalleyi uyutmuyor: Denizli Sümer Mahallesi'nde sakinler isyanda

Antik Side’de 390 metrelik kent aksı gün yüzüne çıktı: Herakles kabartmaları öne çıkıyor

Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi

Mersin, Valladolid'de çekim destinasyonu olarak tanıtılacak

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı