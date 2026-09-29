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Bilecik'te Akpınar mevkiinde anız yangını: yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Bozüyük’te Akpınar mevkiinde çıkan anız yangını yaklaşık 10 dönüm tarım arazisini yaktı; itfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te Akpınar mevkiinde anız yangını: yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Olayın gelişimi:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar mevkiinde çıkan yangın, bölgedeki tarım alanına sıçradı. Edinilen bilgiye göre olayda yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi etkilendi; yangının türü anız yangını olarak tespit edildi.

Müdahale ve zarar tespiti:

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede 1 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 3 Jandarma Asayiş Timi görev aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki anız yakma uygulamalarına ilişkin kontrollerin sürdürüleceğini ve benzer olayların önlenmesi için uyarıların yineleneceğini bildirdi.

BİLECİK’TE 10 BİN METREKARELİK TARIM ARAZİSİ YANDI

BİLECİK’TE 10 BİN METREKARELİK TARIM ARAZİSİ YANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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