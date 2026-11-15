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İstanbul havalimanı'nda risk analizi sonucu valizden 12,82 kilogram uyuşturucu çıktı

Tayland-Katar-İstanbul hattıyla gelen yolcunun valizinde, risk analizi sonucu 12 bin 820 gram uyuşturucu bulundu; şüpheli Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 00:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul havalimanı'nda risk analizi sonucu valizden 12,82 kilogram uyuşturucu çıktı

operasyon özeti:

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen risk analizi çalışması sonucu, Katar'dan gelen bir yolcunun valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, İ.M. adlı şahıs Tayland'dan Katar'a, oradan da İstanbul'a seyahat etmişti. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesindeki Narkokim Kısım Amirliği personeli, yolcuyu riskli olarak değerlendirerek üstü ve valizinde arama yaptı. Yapılan kontrollerde valizde şüpheli paketler tespit edildi.

ele geçirilen madde ve piyasa değeri:

Aramada, 12 adet gıda cinsi ambalajın içerisine gizlenmiş vakumlu poşetler içinde, esrar olduğu düşünülen yeşil renkli bitki parçacıkları bulundu. Toplam miktar 12 bin 820 gram olarak kaydedildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 538 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; şüphelinin adli makamlarca yapılacak işlemlerinin ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAPILAN RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA KATAR’DAN GELEN ŞAHSIN...

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAPILAN RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA KATAR’DAN GELEN ŞAHSIN VALİZİNDE YAPILAN ARAMADA, UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. ŞÜPHELİ, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. AYRICA, ELE GEÇİRİLEN MADDENİN YAKLAŞIK PİYASA DEĞERİNİN İSE 11 MİLYON 538 BİN LİRA OLDUĞU BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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