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Malatya İstasyon Kavşağı'nda gece çarpışması: minibüs sürücüsü yaralandı

Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu minibüs sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 00:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya İstasyon Kavşağı'nda gece çarpışması: minibüs sürücüsü yaralandı

Malatya İstasyon Kavşağı'nda gece çarpışması: minibüs sürücüsü yaralandı

Kaza saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan araçların kavşakta çarpışmasıyla trafik olayı yaşandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, çarpışmaya 44 BJ 852 plakalı minibüs ile 06 AEB 395 plakalı otomobil karıştı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI

MALATYA’DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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