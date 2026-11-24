Bilecik’te anıt töreniyle başlayan öğretmenler günü yeminle taçlanacak
Bilecik’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları, Atatürk anıtına koyulan çelenk töreniyle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.
tören ayrıntıları:
Törene Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ile öğretmenler katıldı.
etkinliklerin devamı:
Program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin andı ve çeşitli gösterilerle devam edecek.
BİLECİK’TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMLARI ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI
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