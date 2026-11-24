Bilecik’te anıt töreniyle başlayan öğretmenler günü yeminle taçlanacak

Bilecik’te 24 Kasım töreni Atatürk anıtına çelenk ve İstiklal Marşı ile başladı; etkinlikler Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sürecek.