kutlama alanında törenin başlangıcı:

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım programı, Valilik Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Açılış konuşmalarında emekli bir öğretmen ile protokol temsilcileri görüş ve anılarını paylaştı.

belge takdimi ve program akışı:

Programın devamında şiir ve koro dinletileri sunuldu, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin etti. Vali Abdullah Küçük Valilik Konferans Salonu'ndaki oturumda emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim ederken, onlara yönelik saygı nişanesi olarak ellerini öptü. Etkinlik, ödül töreniyle sona erdi.

katılımcılar ve protokol:

Törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Program, yerel yönetim ve eğitim camiasının bir araya geldiği bir anma niteliği taşıdı.

ADIYAMAN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENİNDE EMEKLİ ÖĞRETMENLERE HİZMET ŞEREF BELGELERİNİ TAKDİM EDEN VALİ ABDULLAH KÜÇÜK, ÖĞRETMENLERİN ELLERİNİ ÖPMEK İÇİN EĞİLDİ.