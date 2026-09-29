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Bilecik'te anıttan aşağı yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan 07 CIN 511 plakalı otomobil Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu; sürücü Selatin K. ve 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:31

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te anıttan aşağı yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza yerinden ilk bilgiler:

Bilecik-Eskişehir kara yolu Kayı Boyu Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu. Araç, kara yolu üzerinde diğer araçlara çarparak durdu.

Kazaya ilişkin detaylar:

Edinilen bilgilere göre, 07 CIN 511 plakalı otomobilin sürücüsü Selatin K. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçta sürücü ile birlikte toplam dört kişi bulunuyordu ve kaza sonucunda hepsi yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK&#039;TE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇARKEN, ARAÇ İÇİNDE BULUNAN 4...

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇARKEN, ARAÇ İÇİNDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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