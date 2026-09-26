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Bilecik'te bilim, sanat ve teknolojinin buluşması: hedef 9 bin 645 katılımcı

TÜBİTAK 4007 destekli 'Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği', üç gün boyunca 21 atölye ve çok sayıda etkinlikle 9 bin 645'i hedefliyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te bilim, sanat ve teknolojinin buluşması: hedef 9 bin 645 katılımcı

bilim şenliğinin kapsamı ve hedefi:

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamında düzenlenen "Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği", üç gün sürecek etkinliklerle bilim, teknoloji, sanat ve kültürü bir araya getiriyor. Organizasyonda resmi kurum temsilcileriyle birlikte çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katılımı hedefleniyor; şenliğin ulaşmayı amaçladığı katılımcı sayısı 9 bin 645 olarak açıklandı.

şenlik programı ve etkinlikler:

Etkinlik takvimi içinde 21 atölye, 27 etkinlik, 4 söyleşi ve 4 yarışma yer alıyor. Program, farklı yaş gruplarına yönelik olarak çocuklardan gençlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Hazırlanan oturumlar; yaşantı temelli, yapay zekâ temelli, iş birliği temelli ve sorgulama temelli olmak üzere dört ayrı eğitim yaklaşımı üzerinden planlandı.

alanlarda öne çıkan çalışmalar:

Şenlik kapsamında yapay zekâ uygulamaları, sanal gerçeklik deneyimleri, 3D tasarım atölyeleri ve gökyüzü gözlemleri ile uygulamalı öğrenme ön plana çıkıyor. Ayrıca sanat ve kültür odaklı etkinliklerle katılımcıların yaratıcı üretime yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu disiplinler arası yaklaşımın, öğrencilerin bilimsel merakını artırması ve teknolojik okuryazarlıklarını geliştirmesi bekleniyor.

Etkinliğe Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve çok sayıda kurum müdürü katıldı; yetkililer şenlik alanındaki stant ve atölyeleri gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve gençlerle sohbet etti.

Vali Faik Oktay Sözer ziyaret sırasında şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime merak duyması, araştırması, sorgulaması ve üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bilim, teknoloji, sanat ve kültürü bir araya getiren bu şenliğin öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Organizasyon, eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülüyor ve katılımcılara pratik deneyim sunmayı hedefliyor. Üç gün boyunca sürecek programın, öğrencilerin bilimsel düşünce ve üretim süreçlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

BİLECİK’TE 9 BİN 645 KİŞİLİK BİLİM ŞENLİĞİ

BİLECİK’TE 9 BİN 645 KİŞİLİK BİLİM ŞENLİĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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