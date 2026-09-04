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Bilecik'te çınara adını verdi: bakan Mustafa Çiftçi valilik bahçesine fidan dikti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik valiliği bahçesine adını taşıyan çınar fidanı dikti; Söğüt ve Yenipazar ziyaretleriyle kentte temaslarda bulundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Bilecik'te çınara adını verdi: bakan Mustafa Çiftçi valilik bahçesine fidan dikti

Çınar fidanı dikimiyle başlayan ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik, Söğüt ve Yenipazar ilçelerini kapsayan program için kente geldi. Ziyaretin ilk bölümünde Söğüt'te manevi bir duruş sergileyen Bakan Çiftçi, valilikte ise sembolik bir fidan dikimi gerçekleştirdi.

Söğüt'teki türbe ziyareti:

Bakan Çiftçi, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası, Kayı Aşireti lideri Ertuğrulgazi Türbesi'nin Söğüt'te bulunan türbesini ziyaret ederek dua etti.

Valilik töreni ve adını taşıyan fidan:

Bilecik Valiliği'ne gelen Mustafa Çiftçi, kendisini karşılayan ve çiçek veren miniklerle sohbet etti. Tören mangasını selamlayan bakan, valilik bahçesinde adına hazırlanmış yere adını taşıyan çınar fidanı dikerek can suyunu verdi.

Programın son bölümünde Bakan Çiftçi, valilik özel defterini imzaladı ve Vali Sözer'den kentle ilgili bilgi aldı.

BAKANI ÇİFTÇİ, ADINI TAŞIYAN ÇINAR FİDANINI DİKEREK CAN SUYU VERDİ

BAKANI ÇİFTÇİ, ADINI TAŞIYAN ÇINAR FİDANINI DİKEREK CAN SUYU VERDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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