Uygulama odaklı COP31: Antalya'da sözleri yatırıma dönüştürme hedefi

Murat Kurum: COP31 hazırlıkları zorlu ama uygulamaya ağırlık verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi İFM'de düzenlenen İklim Finansmanı Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada COP31 hazırlıklarının küresel düzeyde zorlu koşullarda sürdüğünü belirtti. Kurum, jeopolitik gerilimler, enerji güvenliği tartışmaları, borç krizleri ve tedarik zinciri kırılganlıklarının ülkelerin gündemini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Bu zorlukların yanı sıra aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller, yangınlar, su stresi ve gıda güvenliği risklerinin insanların günlük yaşamında daha görünür hale geldiğini kaydeden Kurum, iklim politikasının artık enerji, sanayi, şehirleşme, ticaret, gıda ve su gibi alanları doğrudan etkilediğini söyledi.

Eylem odaklı yaklaşım: diyalog, uzlaşı, aksiyon:

Kurum, Paris Anlaşması çerçevesinde bugüne kadar alınan kararların önemine işaret ederek Paris Anlaşması’nın ikinci on yılında uygulamaya geçiş hızının tüm dünyanın gündeminde olduğunu dile getirdi. COP31 sürecini üç ana eksen üzerinde kurguladıklarını ifade etti: diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Bu çerçevede amacın sözlerden eyleme geçmek, alınan kararları uygulamaya taşımak olduğunu belirtti.

Kurum, COP31 eylem gündemini temiz enerjiden sıfır atığa, elektrifikasyondan dirençli şehirlere, yeşil sanayileşmeden gençlik ve gıda konularına kadar 10 temel alanda şekillendirdiklerini ve bu alanlarda ölçülebilir ilerleme yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Konuları yaymak yerine seçilmiş başlıklarda somut sonuç üretme stratejisi benimsediklerini vurguladı.

Finansman, güven ve İklim Uygulama Köprüsü:

Finansmana ilişkin değerlendirmesinde Kurum, Bakü'de alınan kararları anımsatarak 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere yıllık en az 300 milyar dolar kaynak sağlanmasının hedeflendiğini, daha geniş hedefin ise yıllık 1.3 trilyon dolar olduğunu aktardı. Geçmişteki 100 milyar dolarlık hedefte yaşanan gecikmenin güven inşası açısından önemli bir ders olduğunu belirtti ve finansmanda güvenin açıklanan miktarın zamanında, kaynağında ve erişilebilir biçimde sahaya ulaşmasıyla güçleneceğini vurguladı.

Kurum, sermaye ile yatırım ihtiyacı arasındaki uyumsuzluğun önemli bir engel olduğuna dikkat çekti ve İklim Uygulama Köprüsü mekanizmasını bu boşluğu doldurmaya yönelik bir çözüm olarak tanımladı. Bu mekanizma, güçlü iklim hedefleri ve projeleri bulunan ancak bunları finansmana hazır yatırım portföylerine dönüştürecek teknik kapasite, teknoloji ve proje hazırlama desteğine ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere destek sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca İller Bankası ile yürütülen SURF mekanizması üzerinden şehirlerin su, atık su, yağmur suyu ve altyapı projelerinin hazırlanıp finansmanla buluşturulmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti. Kurum, kamu, özel sektör ve kırılgan ülkeleri aynı denklemde ele aldıklarını, Antalya'da özel sektörün yatırım, teknoloji, inovasyon ve ölçeklenebilir çözümlerle güçlü katılımını hedeflediklerini söyledi.

Küresel iş birliği ve kırılgan ülkelerin sesi:

COP31 hazırlıkları kapsamında Birleşmiş Milletler sistemi, ülkeler, finans kuruluşları, şehirler ve iş dünyasıyla geniş temaslar kurduklarını belirten Kurum, İstanbul’dan New York’a, Bonn’dan Londra’ya uzanan görüşmelerde amacın COP31’in sahada daha fazla sonuç üretmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Elde edilen geri bildirimlerin uygulamanın önündeki engelleri net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Kurum, en kırılgan ülkelerin, en az gelişmiş ve küçük ada devletlerinin finansmana erişiminin Antalya'da elde edilecek sonuçların önemli ölçütlerinden biri olacağını belirtti. Bu ülkelerin ihtiyaçlarını Pre-COP sürecinde doğrudan dinleyip Antalya'ya taşıyacaklarını açıkladı.

Son olarak Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir uygulama kapasitesiyle yürüttüğünü ve Antalya'yı sözlerin projeye, projelerin yatırıma ve yatırımların insan hayatına dokunduğu bir uygulama COP'u haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Kurum: " COP31'e oldukça zorlu bir küresel ortamda hazırlanıyoruz"