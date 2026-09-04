İklim finansmanında boşluğu kapatma çağrısı: COP31 başkanı Murat Kurum uyarıyor

İstanbul'da iklim finansmanına odaklanan zirve

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi"ne katıldı. Kurum, konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığını, bunun toplum ve ekonomiler üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

İklim baskısı ve toplumsal beklenti:

Kurum, "Dünya zor bir dönemden geçiyor. Enerji ve borç krizleri giderek artıyor. Tedarik zincirlerine baktığımızda bu sorunlar her geçen gün çeşitleniyor. İklim değişikliğinin ağırlaşan etkileri üzerimizdeki baskıyı da arttırmaya devam ediyor" sözlerini aktardı. Nepal ve Çin'den gelen görüntülerin artan sıcaklıkların hayat üzerindeki etkilerini acı şekilde gösterdiğini belirtti. Kurum'a göre insanların COP31'den beklentileri her zamankinden daha büyük ve alınan kararların uygulamaya dönüşmesi artık kaçınılmaz.

Finansman açığı ve aciliyet:

Kurum, iklim eylemlerinin hayata geçirilmesinde finansmanın belirleyici olduğunu söyleyerek, "Bir hedefi uygulamaya, bir planı yatırıma, bir kararı sonuca dönüştürmenin yegane aracı finansmandır" dedi. Zirvede paylaşılan rakamlara göre iklim finansmanına ihtiyaç 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde, oysa şu an dünya için ayrılan mevcut finansman yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Kurum bu farkı "bir uçurum" olarak nitelendirdi ve özel sektör, finans kuruluşları ve hükümetlerin ortak müdahalesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Zirve, bankalar, katılım bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının katılımıyla düzenlendi; Kurum, finans sektörüne sürece daha güçlü şekilde dahil olma çağrısı yaptı ve katılımcılara teşekkür etti.

Yatırım fırsatları ve dönüşümün kazananları:

Kurum, iklim meselesinin yalnızca çevre sorunu olmadığını; finans, kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi olduğunu belirtti. Yeşil dönüşüme erken yatırım yapanların pazar payı ve geri dönüş açısından avantaj kazanacağını söyledi. Gelecekte birçok geleneksel sektörün küçüleceği, buna karşılık sürdürülebilir yatırımların ekonominin en dayanıklı alanları arasında yer alacağı ifade edildi.

Norveç örneğini veren Kurum, 2025'te satılan her 100 otomobilden yaklaşık %96'sının elektrikli olduğunu, 2026'da bu oranın %97'yi aştığını ve %100'e doğru ilerlediğini anlattı. Bu dönüşümün yalnızca otomotiv değil, şarj altyapısı, batarya erişimi, yazılım ve şebeke hizmetleri gibi geniş bir elektrifikasyon pazarı yarattığına dikkat çekti.

Somut adımlar: İklim Uygulama Köprüsü

Doğru finansal araçların belirlenmesinin önemine değinen Kurum, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlattı. COP31 Başkanlığı olarak ilk somut adımın İklim Uygulama Köprüsünün oluşturulması olduğunu açıkladı ve bu tür mekanizmaların finansmanla uygulama arasındaki bağı güçlendireceğini belirtti.

Kurum, sözlerini, "Bugün ortak evimiz dünyanın içinde bulunduğu kötü şartlar, finans sektörünün sürece çok daha güçlü şekilde katılmasını gerektiriyor" diye tamamladı ve özel sektörün, finans kuruluşlarının ve hükümetlerin iş birliğiyle somut ilerlemeye derhal başlanması çağrısını yineledi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, İSTANBUL İKLİM FİNANSMANI ZİRVESİNDE KONUŞMA YAPTI.