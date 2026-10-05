Bilecik’te eş zamanlı motosiklet denetiminde iki sürücüye idari ceza

Bilecik'te motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen özel trafik denetiminde motosikletler ve motorlu bisikletler üzerinde kontroller yapıldı. Uygulama, il genelinde eş zamanlı olarak yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimlerde ilçeler genelinde toplam 62 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Kontrollerde sürücü belgeleri, araçların teknik uygunluğu ve trafik kurallarına uyum gibi unsurlar incelendi.

sonuçlar ve takip:

Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulanırken, yetkililer benzer denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET DENETİMİNDE 2 SÜRÜCÜYE CEZA