Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

Bilecik’te eş zamanlı motosiklet denetiminde iki sürücüye idari ceza

Bilecik'te jandarma trafik timlerinin eş zamanlı denetiminde 62 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi; kurallara uymayan 2 sürücüye ceza uygulandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te eş zamanlı motosiklet denetiminde iki sürücüye idari ceza

Bilecik'te motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen özel trafik denetiminde motosikletler ve motorlu bisikletler üzerinde kontroller yapıldı. Uygulama, il genelinde eş zamanlı olarak yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimlerde ilçeler genelinde toplam 62 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Kontrollerde sürücü belgeleri, araçların teknik uygunluğu ve trafik kurallarına uyum gibi unsurlar incelendi.

sonuçlar ve takip:

Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulanırken, yetkililer benzer denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET DENETİMİNDE 2 SÜRÜCÜYE CEZA

BİLECİK’TE MOTOSİKLET DENETİMİNDE 2 SÜRÜCÜYE CEZA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola in...
images

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı
images

Kurtarma çalışması sonuç verdi: köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer bu...
images

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, alevler aracı hurdaya çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'da organize sanayide servis güvenliği denetimi

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp