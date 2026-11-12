Lise koridorlarında ateşlenen havai fişekler 4 öğrenciyi yaraladı

Paris yakınlarındaki Chelles kentinde 9 Kasım Pazartesi günü Jehan-de-Chelles ve Louis-Lumiere liselerinde meydana gelen havai fişekli eylemler, sınıf ve koridorlarda paniğe yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde sınıf içinde art arda patlamalar olduğu, yoğun dumanın salonu kapladığı ve öğrencilerin masaların arkasına sığındığı görüldü. Okul alarmı çalınarak öğrenciler sınıflarında kalmaları yönünde uyarıldı.

Yetkililer, Jehan-de-Chelles Lisesi'nde meydana gelen patlamalar sonrası iki öğrencinin kulak çınlaması şikayetiyle hafif şekilde yaralandığını, Louis-Lumiere Lisesi'nde ise koridorlara atılan havai fişeklerin parçalarının isabet etmesi sonucu iki öğrencinin daha yaralandığını bildirdi. Olayların ardından bazı okullarda derslere ara verildi ve güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Chelles Belediye Başkanı Brice Rabaste, açıklamasında bir kız öğrencinin kendi sınıfında öğretmenine ve arkadaşlarına doğru havai fişek ateşlediğini belirtti. Bazı görgü tanıkları ve öğrenciler, saldırganlar arasında daha önce okuldan ayrılmış gençlerin de bulunduğunu öne sürdü. Polis, olaylarla bağlantılı olarak üç lise öğrencisini gözaltına aldı; bu kişilere ilişkin işlemler sonrası serbest bırakıldıkları bildirildi. Ancak sınıflarda meydana gelen patlamaların tüm sorumlularının kimlikleri halen netleşmedi.

Bölgesel tepki ve yaptırımlar:

Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, okullara zarar veren öğrencilere yönelik maddi yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Bölge Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre şiddet ya da tahribat nedeniyle disiplin cezası alan öğrenciler, bölge yönetiminin LABAZ programı kapsamındaki spor, kültür, ulaşım ve ehliyet desteklerinden takip eden eğitim yılı boyunca faydalanamayacak.

Pecresse ayrıca, okul binaları içinde havai fişek atışlarının yaşandığı 50 lise için güvenlik kameralarının artırılmasını gündeme getirdi. Bölge Meclisi, okul yöneticilerine koridorlara kamera yerleştirme seçeneği sunulmasını onayladı. Bölge yönetimi, protestolar sırasında meydana gelen tahribatla ilgili yaklaşık 100 şikayet dosyasında hukuki süreçlere katılarak oluşan zararın sorumlulardan tahsil edilmesi için girişimde bulunacağını açıkladı.

Yetkililer, son haftalardaki şiddet olaylarında toplam 170 lisede çeşitli hasarların oluştuğunu, bazı okulların giriş kapıları ve güvenlik bariyerlerinin tahrip edildiğini, camların kırıldığını ve alarm ile kamera sistemlerinin zarar gördüğünü bildirdi. Ile-de-France Bölge Yönetimi, okulların onarılması ve güvenliklerinin artırılması için 10 milyon euroluk olağanüstü kaynak ayırdı. Bu kaynağın hasarlı bölümlerin onarımında, güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde ve onarım süresince özel güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca bölge yönetimi, protestolar sırasında zarar gören işletmeler için ayrı bir 10 milyon euro destek programı oluşturdu; bu programın ilk 5 milyon euroluk bölümünün kabul edildiği ve okullar ile işletmeler için öngörülen toplam kaynağın 20 milyon euro'ya ulaştığı ifade edildi.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Chelles kentinde 9 Kasım’da iki lisede sınıf ve koridorlara havai fişek atılması sonucu 4 öğrenci yaralandı. Ile-de-France Bölge Yönetimi, son haftalardaki şiddet olaylarında 170 lisede çeşitli hasarlar oluştuğunu belirterek, liselerin onarılması ve güvenliğinin artırılması için 10 milyon euroluk kaynak ayrıldığını açıkladı.