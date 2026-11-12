Bodrum kavşağında arkadan çarpma sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü tutuklandı

Bodrum'da kavşakta meydana gelen trafik kazası can aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Konacık Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Olayda ışıkta bekleyen sürücü Batuhan Ekiz (24) yaşamını yitirdi; arkadan çarpan motosikleti kullanan B.S. ise yaralandı.

kaza detayları ve görgü tanıkları:

Olayda arkadan çarpan motosikletin plakası 01 UY 925, bekleyen motosikletin plakası ise 48 ART 876 olarak kayıtlara geçti. Bölgede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki motosikletin kavşakta peş peşe hareket ettiği ve arkadaki motosikletin öndekine hızla çarptığı görülüyor. Kaza sonrası çevredekiler durumu bildirdi; 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

soruşturma ve adli süreç:

Kazanın ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve tedavisi tamamlandıktan sonra adli makamlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tedavisi tamamlanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, kaza görüntülerinin ve toplanan delillerin soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR MOTOSİKLETİN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BAŞKA BİR MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.