Malatya'da Samanköy'deki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri adli tıp kurumuna götürüldü

Malatya'da cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaza ve ilk tespitler:

S-70 tipi askeri helikopter, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada 4 asker şehit oldu; olay yerinde ilk müdahale ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sürdü.

Cenazelerin taşınması ve inceleme süreci:

Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından şehitlerin cenazeleri, cenaze aracıyla alınarak Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili sahada yürütülen tespit ve kayıt işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve adli işlemler, kurumun ve ilgili birimlerin çalışma takvimi doğrultusunda ilerleyecek.

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI.