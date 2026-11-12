Yerelin sesi ödüllerle taçlandı: Alanya'da medya başarısı

24'üncü medya başarı ödülleri Alanya'da sahiplerini buldu

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen 24'üncü Medya Başarı Ödülleri, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Programa protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ulusal ve yerel basın mensupları ile gazetecilerin aileleri katıldı. Törende yılın çeşitli kategorilerinde ödüller dağıtıldı ve mesleğin güncel sorunlarına dikkat çekildi.

gaye coşkun'un çağrısı:

AGC Başkanı Gaye Coşkun açılış konuşmasında medyanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Coşkun, medyanın ayakta kalma mücadelesi verirken mesleğin temel görevini sürdürmeye çalıştığını belirterek, gazeteciliğin yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerektiğini söyledi. Konuşmasında meslek yasası ihtiyacını öne çıkaran Coşkun, gazetecinin tanımının yapılacağı ve meslek mensuplarının hak ve sorumluluklarının belirleneceği özgün bir düzenleme talep etti.

sendika ve sektör değerlendirmesi:

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de basın sektöründeki sorunlara dikkat çekti. Özdemir, Basın Meslek Yasası için yürütülen çalışmaların önemine işaret ederek, henüz somut bir yasal adım atılmadığını ve sorunların acilen gündeme alınması gerektiğini söyledi. Sendika olarak Anadolu'da örgütlenme faaliyetlerini sürdürdüklerini ve gazetecilere destek olmak için dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti.

ödüller ve katılımcılar:

Tören kapsamında çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi. Yılın TV Gazetecisi ödülü Habertürk TV'den Esra Toptaş'a, Yılın Dijital Medya Gazetecisi ödülü Hilal Köylü'ye verildi. Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü DW Türkçe'den Alican Uludağ'a layık görüldü. İhlas Haber Ajansı (İHA) Alanya muhabiri Recep Karcı ise Yılın Televizyon Haberi Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu ve ödülünü Esra Toptaş'ın elinden aldı.

Törende ayrıca Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım gibi isimler hazır bulundu. Kaymakam Şakir Öner Öztürk gazeteciliğin önemli bir kamu görevi olduğunu vurgulayarak ödül alanları tebrik etti.

Tören, yerel ve ulusal basının temsilcilerinin bir araya geldiği, mesleki dayanışma ve geleceğe ilişkin beklentilerin paylaşıldığı bir platform olarak kayda geçti.

İHLAS HABER AJANSI (İHA) ALANYA MUHABİRİ RECEP KARCI, "YILIN TELEVİZYON HABERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ.