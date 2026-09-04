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İş dünyası ile üniversite arasında köprü vurgusu: Boyraz'tan Bentli'ye ziyaret

MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile iş birliği, staj ve ortak projeleri görüştü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İş dünyası ile üniversite arasında köprü vurgusu: Boyraz'tan Bentli'ye ziyaret

ziyaretin gündemi ve amaçları

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Görüşmede, üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler, öğrencilerin staj imkanlarının artırılması ve Malatya'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara öncelik verilmesi ele alındı.

üniversite ve TSO iş birliğinin öncelikleri:

Boyraz, adaylık sürecinde sürdürdükleri ziyaretler kapsamında Turgut Özal Üniversitesi ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Göreve gelmeleri halinde Malatya'daki üniversitelerle yakın temas içinde çalışacaklarını, üniversitelerin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Boyraz, Üniversitelerimizle güçlü bir bağ kuracağız diyerek, karşılıklı fayda sağlayacak programların ve özellikle teknoloji ve yazılım alanındaki girişimlerin TSO tarafından desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

rektör bentli'nin değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, seçim sürecinin her iki aday açısından da hayırlı olmasını dileyerek Boyraz'a başarı temennilerini iletti. Bentli, üniversiteler ile Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki bağların kuvvetlendirilmesinin önemini vurguladı ve özellikle ortak projeler ile öğrencilerin staj süreçlerinde iş birliğinin artırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Bentli, Boyraz'ın turizm alanındaki projelerine değinerek, bu çalışmalarda üniversitenin gastronomi bölümü'nün yer almasının faydalı olacağını belirtti. Rektör, TSO'yu üniversite açısından kıymetli bir kurum olarak nitelendirip odanın projelerine ve taleplerine önem vereceklerini söyledi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi ve taraflar ilerleyen dönemde ortak projelerin hazırlanması konusunda mutabık kaldı.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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