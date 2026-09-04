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Yenipazar'da iz bırakan kaymakam vekilinden bakanlığa uzanan bağ

1998'de kaymakam vekili olarak 4-5 ay görev yaptığı Yenipazar'da iz bırakan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllar sonra ilçeyi unutmayıp selam gönderdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenipazar'da iz bırakan kaymakam vekilinden bakanlığa uzanan bağ

yenipazar'daki görev döneminin izleri:

1998 yılında meslek hayatının ilk yıllarında kaymakam vekili olarak Yenipazar'da görev yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilçede bıraktığı samimi izlerle anılıyor. Yeni ilçe ve belediye olduğu dönemlerde yaklaşık 4-5 ay süren görevi boyunca ilçe sakinleriyle kurduğu yakın ilişki, halen konuşulan anılar arasında yer alıyor.

eski çalışma arkadaşları ne dedi:

Dönemin muhtarı Şükrü Güven, görevinin döneminde Çiftçi'nin Yenipazar'da 4-4,5 ay kadar kaymakam vekili olarak bulunduğunu hatırlatarak, "Yenipazar için çok iyi oldu. Biz kendisini artık bir Yenipazarlı olarak görüyoruz" sözleriyle duygularını aktardı.

Eski belediye başkanı İbrahim Değirmenci ise, ilçenin ilk belediye olduğu dönemde üç dönem başkanlık yaptığını, Çiftçi ile o dönemde birlikte çalıştıklarını ve bakanın daha sonra İngiltere veya Amerika'ya kursa gittiğini belirtti. Değirmenci, Bakan Çiftçi'nin yıllar sonra bile Yenipazar'ı ve eski çalışma arkadaşlarını hatırlayıp selam göndermesinin halkta gurur ve mutluluk yarattığını söyledi.

bağların sürmesi ve ilçedeki yansımaları:

Çiftçi'nin görev süresinin ardından yurt dışına eğitim için gitmesi ve aradan geçen yıllara rağmen ilçeyi hatırlaması, Yenipazar sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor. Değirmenci'nin aktardığına göre, bakan geçmişte ilçede görev yapmış isimlere selam göndermiş; bu ziyaret ve selamlaşma planları Yenipazar'da heyecan yarattı.

Eski belediye başkanı, ayrıca Çiftçi'nin isminin ilçede caddelerde yaşatıldığını belirterek, Yenipazar halkının, onunla birlikte görev yapmış olmaktan gurur duyduğunu söyledi. İlçe sakinleri ve eski çalışma arkadaşları, bakanın vefasını ve bölgeye olan bağlılığını öne çıkarıyor.

İBRAHİM DEĞİRMENCİ LÜTFİ GÜVEN

İBRAHİM DEĞİRMENCİ LÜTFİ GÜVEN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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