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Karaman'da yeni eğitim yılı öncesi güvenlik ve denetim planı masaya yatırıldı

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında Karaman'da yapılan toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için okul güvenliği ve denetim programı ele alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karaman'da yeni eğitim yılı öncesi güvenlik ve denetim planı masaya yatırıldı

Karaman'da eğitim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Karaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının güvenli ve huzurlu başlaması amacıyla alınacak tedbirler, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantı Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

sunumlar ve öncelikli başlıklar:

Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sunumlar yapıldı. Sunumlarda okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, siber güvenlik, bağımlılıkla mücadele ile okullarda sağlık ve hijyen tedbirleri üzerinde duruldu.

Yetkililer, servis araçlarının ve sürücülerinin periyodik denetimlerinin sıklaştırılacağını, okul giriş çıkışlarında gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanacağını ve siber saldırılara karşı okullarda hem bilinçlendirme hem de teknik önlemler alınacağını aktardı.

kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar:

Vali Hayrettin Çiçek, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek eğitim sürecinde öğrencilerin güvenliğinin en öncelikli unsur olduğunu vurguladı. Çiçek, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Millî Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Özgür Somuncu katıldı. Ayrıca okul müdürleri, müdür yardımcıları ve okul aile birliği başkanları da toplantıda yer aldı.

Yetkililer, belirlenen plan ve tedbirlerin eğitim yılı boyunca uygulanacağını; denetimlerin, farkındalık çalışmalarının ve düzenli raporlamanın sürdürüleceğini bildirerek, tespit edilecek eksikliklerin hızla giderileceğini söyledi.

KARAMAN&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA BAŞLAMASI AMACIYLA...

KARAMAN'DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA BAŞLAMASI AMACIYLA ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR, KARAMAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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