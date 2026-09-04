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Darende'nin Zengibar cevizi dünya rakiplerini geride bırakıyor

Darende'de tescillenen Zengibar Cevizi, iç randıman %52 ve yağ oranı %68,1 ile Chandler karşısında kalite üstünlüğü sunuyor; fidan üretimi ve markalaşma planlanıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Darende'nin Zengibar cevizi dünya rakiplerini geride bırakıyor

Darende'nin ceviz mirası:

Malatya'nın Darende ilçesinde 1990'lı yıllarda saha ve seleksiyon çalışmalarıyla keşfedilen Zengibar Cevizi, uzun soluklu ıslah çalışmaları sonucunda 2019 yılında resmi olarak tescil edilerek Milli Çeşit Listesine alındı. Çeşidin tescil sürecinde saha çalışmaları ve adaptasyon denemeleri ön plana çıktı.

Meyve ölçüleri ve kalite göstergeleri:

Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan teknik değerlendirmelerde Zengibar Cevizi'nin kabuklu meyve ağırlığı 23,45 gram, iç ağırlığı 12,20 gram olarak belirlendi. Çeşidin iç randımanı yüzde 52 ve yağ oranı yüzde 68,1e kadar ulaşabiliyor. Bu değerler, dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen Chandler çeşidine kıyasla Zengibar'ın önemli kalite avantajları olduğunu gösteriyor.

Tozlayıcı ve ıslah çalışmaları:

Yapılan son araştırmalar Zengibar Cevizi'nin erkek çiçeklerinin önce açtığı yani protandri özelliği gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmalarda en uygun tozlayıcı çeşidin Bilecik olduğu tespit edildi; bu kombinasyonda meyve tutma oranı yüzde 61,33e ulaştı. Tescil sürecinde Prof. Dr. Ömer Beyhan ile birlikte Kayısı Araştırma Enstitüsü'nden Remzi Kokargül, İhsan Akgül, Şevki Doğanay, Dr. Talip Yiğit ve Mehmet Çalışkan ıslah ve adaptasyon çalışmalarına katkı verdi. Araştırmalar sırasında anaç ağacın bulunduğu bahçenin sahibi Darendeli üretici İsmail Çörtük de aşı kalemi ve materyal sağlayarak çalışmalara destek oldu.

Önümüzdeki süreçte fidan üretiminin artırılması ve markalaşma çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor. Bu adımların atılmasıyla Zengibar Cevizi'nin yaygınlaştırılması ve Darende'nin ceviz üretimindeki öneminin daha da artması amaçlanıyor.

DARENDE’NİN TESCİLLİ CEVİZİ DÜNYACA ÜNLÜ RAKİBİNE FARK ATTI

DARENDE’NİN TESCİLLİ CEVİZİ DÜNYACA ÜNLÜ RAKİBİNE FARK ATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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