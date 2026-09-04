Bilecik'te yol çalışması NATO petrol boru hattına zarar verdi: onarım ve tahkikat sürüyor

Olayın ayrıntıları:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Gümüşdere köyü Köysırtı mevkiinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Toplulaştırma ve Arazi İçi Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sırasında NATO'ya ait petrol boru hattında iş makinesine bağlı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye NATO ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Saha ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alıp inceleme yaptı; patlamanın ardından hasarın tespiti ve ilk müdahale için çalışmalara başlandı.

Boru hattının yüzeye yakınlığı:

İncelemelerde, zarar gören boru hattının yer yüzeyine oldukça yakın bir seviyede olduğu tespit edildi. Bu durum, altyapı ve yol yapım çalışmaları arasındaki koordinasyon ile güvenlik önlemlerinin önemini öne çıkarıyor.

Soruşturma ve onarım çalışmaları:

Jandarma ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere tahkikat başlattı. Bölgedeki ekipler aynı zamanda boru hattındaki hasarın onarılması ve olası risklerin giderilmesi için teknik çalışmalar yürütüyor. Yetkililer, sürecin ilerleyişine ilişkin incelemelerin tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını bildirdi.

BİLECİK'TE KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ NATO’YA AİT PETROL BORU HATTINDA İŞ MAKİNESİ KAYNAKLI PATLAMA YAŞANDI.