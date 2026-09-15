Dolar 48,6350 +0,02%
Euro 56,1738 +0,06%
Bist 13.978,38 -1,81%
Altın Gram 6.743,40 -0,90%
EUR/USD 1,1545 -0,10%
Brent Petrol 101,57 +0,57%
--°

Bandırma'da yeni eğitim yılı umut ve geleneklerle açıldı

Bandırma'da 2026-2027 eğitim yılı ve İlköğretim Haftası kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreniyle başladı; şiir, zeybek ve çiçek takdimi yapıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bandırma'da yeni eğitim yılı umut ve geleneklerle açıldı

Bandırma'da ilköğretim haftası coşkusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla bir dizi tören ve etkinlik düzenlendi. Gün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı; Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenler ve program akışı:

Çelenk töreninin ardından kutlama programı Şehit Süleymanbey İlkokulu'nda devam etti. Programa Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler şiirler okudu ve geleneksel zeybek gösterisi sundu.

Etkinliklerin en duygusal anlarından biri, 4. sınıf öğrencilerinin ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" amacıyla çiçek takdim etmesi oldu; bu jest, yeni başlayan öğrenciler için sıcak bir karşılama işlevi gördü.

Eğitim vurgusu ve okul yaşantısı:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, konuşmasında eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarmak olmadığını; aynı zamanda karakter, hayal gücü ve gelecek inancının şekillendirilmesinde de belirleyici olduğunu vurguladı. Aslan, akademik başarıların yanında güvenli okul ortamları ve okul-aile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Aslan, Bandırma'nın LGS ve YKS başta olmak üzere bilim, sanat, teknoloji ve spor alanlarındaki başarılarından gurur duyduklarını belirterek, eğitimdeki başarıyı daha ileri taşımak için çalışmaların süreceğini ifade etti. Şehit Süleymanbey İlkokulu Müdürü Naci Öntemel ise okulun çocuklar için ikinci bir yuva olduğunu söyleyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Program, katılımcıların ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu coşkulu atmosferle sona erdi; etkinlikler hem geleneksel değerleri hem de yeni eğitim dönemine yönelik umutları öne çıkardı.

BANDIRMA’DA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

BANDIRMA’DA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüste Ordumkart başvuru ve vize noktası öğrencilere kolaylık sağlıyor
images

Esenköy'de sekiz yıldır süren ücretsiz öğrenci servisi geleneği devam ediyor
images

Bitlis'ten gökyüzüne selam: çocuklar Gazze için uçurtmalarını bıraktı
images

Okul aile iş birliği Hakkâri'de gündeme geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sabah trafiğinde aksama: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda zincirleme kaza

Subaşı bayır mevkiinde ağaçlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kampüste Ordumkart başvuru ve vize noktası öğrencilere kolaylık sağlıyor

Niğde'nin haftalık güvenlik bilançosu açıklandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi