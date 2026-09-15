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Çermik'te 1. sınıf öğrencilerine çanta ve futbol topu desteği

İstanbul merkezli Çermik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Pınarlı Mahallesi ve ilçe merkezinde 1. sınıfa başlayan 300 öğrenciye çanta ve futbol topu verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çermik'te 1. sınıf öğrencilerine çanta ve futbol topu desteği

Çermik'te eğitim desteği sürüyor

İstanbul'da faaliyet gösteren Diyarbakır ili Çermik ilçesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçe merkezi ve Pınarlı Mahallesi'nde düzenlenen yardım kampanyasında 300 öğrenciye okul çantası ve futbol topu dağıtıldı. Etkinlik, 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Hangi öğrenciler yararlandı:

Dağıtım, ilçe merkezi ile Pınarlı Mahallesi'ndeki okullarda 1. sınıfa kayıtlı tüm öğrencilere yapıldı. Dernek yetkilileri, malzemelerin öğrencilerin ilk okul dönemini desteklemek ve okul yaşamına motive etmek amacıyla verildiğini belirtti.

Derneğin çalışmalarına dair açıklama:

Dernek Başkanı Sabri Akay, her yıl geleneksel hale getirdikleri kırtasiye yardımını bu yılda gerçekleştirdiklerini söyledi. Akay, "Dernek olarak öğrencilere burs ve ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardım çalışmalarımız devam ediyor, amacımız zenginle fakir arasında birer köprü olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Derneğin bu tür destek çalışmaları, hem öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hem de yerel düzeyde sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik sonrası yetkililer, benzer yardımların yıl içinde devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE 300 ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE FUTBOL TOPU DAĞITILDI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE 300 ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE FUTBOL TOPU DAĞITILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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