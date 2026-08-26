Eski vekilin 200 bin dolarlık vekalet ücreti sözleri duruşmada öne çıktı

Tekrar görülen davada Aydoğan'ın savunması:

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasında tutuksuz sanık ve 27. dönem CHP Milletvekili Avukat Turan Aydoğan iddialara yanıt verdi. Aydoğan, hakkında yöneltilen "rüşvet" suçlamasını kabul etmediğini belirterek, olayların bir kısmından haberi olmadığını savundu.

Aydoğan, ailesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hiçbir davaya bakmadığını, bunun yasak olduğunu ve söz konusu dosyalar için başka avukatlara yönlendirme yaptığını söyledi. Savunmasında tanıdığını belirttiği bir hukukçuya, metinde "Rahman Bey" diye atıf yaptıktan sonra, yönlendirdiği kişiler ile bu hukukçu arasında ortaya çıkan iddia edilen ücret konusunu kendisinin bilmediğini ifade etti.

Aydoğan, 2019 yerel seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün yaptığı görüşmeyi aktararak, "Sayın başkan helalleşelim. Siz işinize bakın ben işime bakayım. Ben parlamenterim" dediğini anlattı. Ayrıca Aydoğan, "200 bin dolarlık vekalet ücreti insana her şeyi yaptırabilir" sözleriyle iddianamedeki ücret iddialarının etkisine dikkat çekti ve olayların bir kısmının kendi haberi dışında, "kendi aralarında organize" edildiğini öne sürdü.

Aydoğan'ın ek savunmaları:

Savunmasında 2022'den itibaren İmamoğlu ile bazı bürokratlarla fikir ayrılıkları yaşadığını, bu nedenle iletişim kurmak istemediğini belirten Aydoğan, iddianamedeki pek çok sanığın olaylardan haberi olmadığını, çoğunun danışmanlık ücreti olarak nitelendirilen ödemeleri rüşvet olarak adlandıramadığını söyledi. Olayların kumpas olma ihtimalini de değerlendirdiğini ifade etti.

Diğer tutuksuz sanıkların beyanları:

Tutuksuz sanıklar arasında yer alan ve sosyal medyada örgüte ait olduğu iddia edilen paylaşımlar nedeniyle suçlanan Mesut Taşkın savunmasında, Metro İstanbul’da bakım mühendisi olduğunu, bir örgüt faaliyeti içinde yer almasının mümkün olmadığını ve iddiaları kabul etmediğini söyledi. Taşkın, kimseden para almadığını ve söz konusu paylaşımları yapmadığını belirtti.

İddianamede örgüte yardım ettiği ileri sürülen tutuksuz sanıklardan gazeteci Şaban Sevinç de üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sevinç, gizli tanık "İlke"nin beyanlarına ilişkin olarak, adı geçen birkaç gazeteciyle birlikte rüşvet iddiasında bulunulduğunu söylediğini aktardı. Sevinç, Murat Ongun ile sınırlı sayıda görüşme yaptığını, Emrah Bağdatlı adlı şahsı tanımadığını ve hiçbir örgüte hizmet etmediğini vurguladı.

Duruşmaya bir saat ara verildi; ara sonrasında tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilecek.

27. Dönem CHP Milletvekili Avukat Turan Aydoğan: "200 bin dolarlık vekalet ücreti insana her şeyi yaptırabilir"