Bingöl'de Yenibaşlar mevkiinde arkadan çarpışma: pikap sürücüsü yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolu Yenibaşlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, bir pikapın arkasından çarptığı kamyon nedeniyle 1 kişi yaralandı. Olayda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi.

Kaza yeri ve araç durumu:

Kazanın gerçekleştiği nokta, kara yolunda seyir halindeki araçların yoğun olarak kullandığı bir güzergah olarak kayıtlara geçti. Edinilen bilgiye göre pikap, arkadan çarptığı kamyonla çarpışmanın ardından hasar aldı; bu çarpışma sonucunda sürücü araçta sıkıştı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgeye güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BİNGÖL’DE PİKAPIN, KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI