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Bingöl'de Yenibaşlar mevkiinde arkadan çarpışma: pikap sürücüsü yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolu Yenibaşlar mevkiinde pikabın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de Yenibaşlar mevkiinde arkadan çarpışma: pikap sürücüsü yaralandı

Bingöl'de Yenibaşlar mevkiinde arkadan çarpışma: pikap sürücüsü yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolu Yenibaşlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, bir pikapın arkasından çarptığı kamyon nedeniyle 1 kişi yaralandı. Olayda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi.

Kaza yeri ve araç durumu:

Kazanın gerçekleştiği nokta, kara yolunda seyir halindeki araçların yoğun olarak kullandığı bir güzergah olarak kayıtlara geçti. Edinilen bilgiye göre pikap, arkadan çarptığı kamyonla çarpışmanın ardından hasar aldı; bu çarpışma sonucunda sürücü araçta sıkıştı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgeye güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BİNGÖL’DE PİKAPIN, KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

BİNGÖL’DE PİKAPIN, KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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