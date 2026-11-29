Masal Park Amfi Tiyatrosu'nda ücretsiz baloncuk gösterisi

Osmaniye'de düzenlenen Bubble Show etkinliği, kent sakinlerine neşeli bir hafta sonu sunarken çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Osmaniye Belediyesi tarafından Masal Park Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen organizasyon ücretsiz olarak yapıldı ve kutlama havasında geçti.

gösteriler ve atmosfer:

Etkinlikte birbirinden renkli baloncuk gösterileri, canlı müzik ve sahne performanslarıyla çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı. Sanatçılar tarafından hazırlanan dev baloncuklar ve ışık oyunları, alanda keyifli görüntüler oluşturdu. Aynı zamanda etkinlik alanında dağıtılan ücretsiz balonlar çocukların mutluluğunu pekiştirdi.

ailelerin değerlendirmesi ve çocukların beklentisi:

Etkinliğe katılan aileler, bu tür organizasyonların çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını ve aile içi vakit geçirmenin önemini vurguladı. Çocuklar ise gösterileri beğendiklerini belirterek benzer etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti. Belediye kaynaklı ücretsiz düzenleme, etkinliğe katılımı artıran en önemli unsur olarak öne çıktı.

Renkli görüntülere sahne olan Bubble Show, hem küçük yaştaki katılımcılar hem de aileleri için hafızalarda kalan, eğlenceli bir hafta sonu etkinliği oldu.

OSMANİYE’DE ÇOCUKLAR BALONCUK GÖSTERİSİYLE DOYASIYA EĞLENDİ