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Bir bağış sekiz kişiye umut olabilir

Türkiye'de 32 binden fazla kişi organ nakli beklerken aile onay oranı yaklaşık yüzde 20; bir bağış 7-8 hastaya umut verir ve e-Nabız ile işlem kolaylaştı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bir bağış sekiz kişiye umut olabilir

organ bağışının etkisi ve bekleyenlerin boyutu:

Türkiye'de organ nakli bekleyenlerin sayısı giderek artıyor. Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar, ülkede 32 binden fazla kişinin organ nakli için sırada olduğunu, her yıl binlerce kişinin bekleme sırasında hayatını kaybettiğini vurguluyor. Bu tablo, organ bağışının sağlık sistemi ve hastalar açısından neden kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

beyin ölümü sonrası bağışla hangi organlar nakledilebiliyor:

Beyin ölümü tıbben ve hukuken ölüm kabul edilen vakalarda, bağışlanan organlar birden fazla hastaya hayat verebiliyor. Yazar, yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş bir vakadan kalp, akciğer, karaciğer, iki böbrek, ince bağırsak, pankreas ve hatta rahim (uteri) naklinin mümkün olduğunu; böylece tek bir donörden yaklaşık 7-8 kişiye umut olunabileceğini belirtiyor.

aile onayı ve toplumdaki çekinceler:

Doç. Dr. Yazar, Türkiye'de beyin ölümü tespit edilen vakalarda aile onay oranının ortalama yüzde 20 civarında olduğunu söylüyor. Karşılaştırma olarak Avrupa'da ve Amerika'da bu oranların yüzde 70-75 seviyelerinde, İspanya'da ise yüzde 80'lere ulaştığına dikkat çekiyor. Konya özelinde ise onay oranının yaklaşık olarak 10 beyin ölümünden 2 düzeyinde seyrettiğini aktarıyor.

ailelerin çekinceleri arasında en sık rastlanan konu, yoğun bakımda vefat eden yakınlarının cenaze bütünlüğünün bozulacağı endişesi ve beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki karışıklık. Yazar, bu kaygıların giderilmesinde hekimlerin ve yoğun bakım personelinin kapsamlı bilgilendirme yapmasının önemini vurguluyor. Nakil sonrası donör cenazenin, estetik ve usulüne uygun şekilde yakınlarına teslim edildiğini özellikle belirtiyor.

uygulama kolaylıkları ve farkındalık çağrısı:

Organ bağışının yaygınlaştırılması için uygulamadaki kolaylıklara de dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın adımlarıyla vatandaşlar artık e-Devlet veya e-Nabız üzerinden kısa sürede organ bağışı kaydı oluşturabiliyor. Yazar, bağış sürecinin teknik olarak erişilebilir hale getirildiğini ve toplumda farkındalık arttıkça onay oranlarının yükselmesinin beklendiğini söylüyor.

Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözlerinden alıntılayarak organ bağışını "candan cana en büyük sadaka" olarak nitelendiriyor ve vatandaşlara bağış konusunda bilinçli karar vermeleri çağrısında bulunuyor.

Bir hayatın ardından 8 hayat

Bir hayatın ardından 8 hayat

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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