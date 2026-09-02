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Kırıkkale'de hurdaya dönen otomobilin yolcusu öldü, sürücü muhtar tutuklandı

Keskin'in Danacıobası köyünde 30 Temmuz'da takla atan 71 AEP 790 plakalı otomobilde yaralanan Hasan İleri yaşamını yitirdi; sürücü Cabatobası muhtarı Sezai Çetin tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de hurdaya dönen otomobilin yolcusu öldü, sürücü muhtar tutuklandı

Kaza ve gelişmeler:

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 30 Temmuz günü meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 71 AEP 790 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Danacıobası köyünde takla attı ve hurdaya döndü.

Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu yaralandı. Yaralılardan Hasan İleri (41) hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen İleri yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve tutuklama:

Olayın ardından tedavileri tamamlanan yaralılar arasında bulunan sürücü, Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin (41), gözaltına alındı. Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten birimler kazanın oluş şekli ve trafik kurallarına uyum konusunda inceleme başlattı. Olayda adı geçen isimler, tarihler ve plakaya ilişkin bilgiler yetkililerce doğrulandı.

Yerel etkiler ve sonraki adımlar:

Kaza, Keskin ilçesindeki köy topluluklarında üzüntüye neden oldu. Adli süreç devam ederken kolluk kuvvetlerinin raporları ve hastane kayıtları, mahkeme sürecinde delil olarak kullanılacak.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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