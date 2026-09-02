Edirne'de meclis üyesine rüşvet ve aklama iddiası

Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Engin Yağcılar, bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro talep ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında hem rüşvet iddiası hem de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama şüphesiyle ek işlemler başlatıldı.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma, müteahhit N.Ö.’nün 23 Ağustos 2026 tarihinde kolluk birimlerine başvurmasıyla başladı. Başsavcılığın talimatı üzerine Yağcılar hakkında iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verildi. Kolluk ekipleri, 1 Eylül tarihinde N.Ö. ile Yağcılar’ın Üç Şerefeli Camii’nde buluşmasının ardından gözaltı işlemi gerçekleştirdi; görüşme hem görüntü hem de ses kayıtlarına alındı.

ele geçirilen materyaller ve ek işlem:

Yağcılar’ın ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan evrak ele geçirildi. Emniyette susma hakkını kullandığı bildirilen Yağcılar hakkında TCK’nın 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da soruşturma başlatıldı. Mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporu hazırlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

belediyedeki önceki soruşturma:

Edirne Belediyesi daha önce, Şubat 2026’da ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmayla gündeme gelmiş; dönemin İmar Müdürü ve bir belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Mevcut soruşturma ile önceki inceleme arasındaki bağlantıların araştırıldığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor; Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri incelemelerini sürdürüyor.

N.Ö. İLE YAĞCILAR'IN ÜÇ ŞEREFELİ CAMİİ'NDE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI ALINDI