Yiğitköy'de sabaha karşı çıkan yangın metruk evi yok etti

İnegöl'de gece saatlerinde metruk bina yanarak kullanılamaz hale geldi

İnegöl'ün kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 04.30 sıralarında başladı; kısa sürede alevlerin sardığı 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Müdahale ve can güvenliği:

Bildirimin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve olay yerine gelen ekipler yoğun alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında çevrede bulunan kişilerde herhangi bir yaralanma tespit edilmedi; yetkililer yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi ve büyük oranda küle döndü. İlk belirlemelere göre yapı tamamen hasar görürken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve uzman ekipler yangının nedenini araştırıyor. İhbarın yapılmasında rol oynayan vatandaşlara ve müdahaleyi yürüten ekiplerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yetkililerce sürdürülüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI. YANGINDA, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.