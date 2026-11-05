bir bağışla birden fazla hayata umut olmak mümkün

Organ bağışı: umudun en somut biçimi

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, "3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada organ bağışının binlerce hastaya yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını belirtti. Korur, organ yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren çok sayıda hastanın hayata tutunmak için nakil beklediğini ve farkındalığın yetersizliğinin bu süreci uzattığını ifade etti.

Organ bağışının yaşam üzerindeki etkisi:

Korur, organ bağışının yalnızca tıbbi bir işlem olmadığını, aynı zamanda büyük bir insanlık ve dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Bağışlanan kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve kornea gibi organ ve dokuların birçok kişiye yeniden yaşama şansı sunduğunu belirterek, bir kişinin vereceği bağış kararının başka bir ailenin uzun bekleyişine son verebileceğini söyledi. Açıklamasında, "Organ bağışı hayat kurtarır" ifadesine dikkat çekti.

Organ bağışı nasıl yapılır:

Organ bağışında bulunmak isteyenlere yönelik bilgilendirmelerde bulunan Dr. Korur, bağışçı olmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve karar verme yeterliliğine sahip olmaları gerektiğini; yetkili sağlık kuruluşları, organ bağışı birimleri veya e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini hatırlattı. Ayrıca, bağış kararının aile bireyleriyle paylaşılmasının önemine dikkat çekti ve bu sayede kişinin tercihinin yakınları tarafından bilinerek sürecin kolaylaşacağını belirtti.

Toplumsal duyarlılık çağrısı:

Hafta vesilesiyle halkı bilinçlenmeye davet eden Korur, organ bağışı konusunda doğru bilgilerin paylaşılmasının ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti. "Bugün organ bağışı bekleyen bir hasta, yarın bizim ya da sevdiklerimizin arasında olabilir" uyarısıyla, toplumun her kesimini hayat kurtaran bağışa destek olmaya çağırdı.

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. AHMET MUHLİS KORUR