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Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda fiziki takip sonucu durdurulan araçta 6 bin 50 sentetik ecza hapı ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yani "torbacı" tabir edilen şüphelilere yönelik fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araç üzerinde arama yapıldı ve operasyon bu müdahale doğrultusunda genişletildi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Aramalarda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ile 12 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli süreç başlatıldı.

Soruşturmanın seyri:

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, zanlıların bağlantılarının ve uyuşturucu kaynağının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Sokak satıcılarına yönelik benzer operasyonların suçun önlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgulanıyor.

MALATYA’DA 6 BİN 50 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA’DA 6 BİN 50 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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