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il emniyet müdürü ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 26 Ağustos 1996'da Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Güngör Uğur'un ailesini ziyaret ederek destek ve taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

il emniyet müdürü ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

İl emniyet müdürü aileyi ziyaret etti:

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile eşi Nuray Aktaş, 26 Ağustos 1996 tarihinde Şırnak'ta görev yaparken şehit düşen Polis Memuru Güngör Uğur'un ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Aktaş çifti, ailenin hal ve hatırını sorarak uzun süre sohbet etti ve yakın ilgi gösterdi.

Ziyaretin detayları:

Ziyarette, şehidin geride bıraktığı anılar ve ailenin günlük yaşamına ilişkin konular konuşuldu. Aktaş çifti, ailenin taleplerini dinledi, moral ve destek mesajları iletti. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı; şehide ve yakınlarına duyulan saygı ve minnet sık sık dile getirildi.

Aktaş'ın mesajı ve vurgular:

İl Emniyet Müdürü Aktaş, Güngör Uğur'un aziz hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti. Aktaş, vatanın huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti ve devletin ve emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret, hem şehitlere rahmet ve minnet hem de gazilere şükran duygusunun ifade edildiği bir atmosferde son buldu.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, EŞİ NURAY AKTAŞ İLE BİRLİKTE 1996 YILINDA ŞIRNAK’TA ŞEHİT...

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, EŞİ NURAY AKTAŞ İLE BİRLİKTE 1996 YILINDA ŞIRNAK’TA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU GÜNGÖR UĞUR’UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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