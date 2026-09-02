Sezonun ilk palamutları İnebolu limanında hareketlilik başlattı

İnebolu limanında ilk palamutlar:

Karadeniz'de yeni av sezonunun başlamasıyla İnebolu açıklarında avlanan balıkçı tekneleri, palamut yüklü olarak İnebolu Limanı'na yanaştı. Günün erken saatlerinde limana gelen tekneler, palamutların tartımı ve sınıflandırılması için kıyıda hazırlık yaptı.

Denetim ve sevk işlemleri:

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve sevk işlemlerinin ardından palamutlar hijyen ve soğuk zincir kurallarına göre paketlendi. Balıkların, yerel pazarlara ve farklı illere ulaştırılmak üzere kamyonlarla yola çıkartıldığı bildirildi.

Balıkçıların beklentisi:

Sezonun başlangıcındaki hareketliliğin balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandığı, ilerleyen günlerde avın daha da bereketlenmesini bekledikleri ifade edildi. Yerel tedarik zincirinin açılmasıyla satış ve dağıtım süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

KARADENİZ’DE YENİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AVLANAN PALAMUTLAR, İNEBOLU LİMANI'NA GETİRİLDİ.