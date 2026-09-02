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Sezonun ilk palamutları İnebolu limanında hareketlilik başlattı

Karadeniz'de yeni palamut sezonunun ilk avları İnebolu Limanı'na geldi; Tarım ve Orman müdürlüğü kontrollerinin ardından balıklar kamyonlarla ülke genelinde dağıtılacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Sezonun ilk palamutları İnebolu limanında hareketlilik başlattı

İnebolu limanında ilk palamutlar:

Karadeniz'de yeni av sezonunun başlamasıyla İnebolu açıklarında avlanan balıkçı tekneleri, palamut yüklü olarak İnebolu Limanı'na yanaştı. Günün erken saatlerinde limana gelen tekneler, palamutların tartımı ve sınıflandırılması için kıyıda hazırlık yaptı.

Denetim ve sevk işlemleri:

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve sevk işlemlerinin ardından palamutlar hijyen ve soğuk zincir kurallarına göre paketlendi. Balıkların, yerel pazarlara ve farklı illere ulaştırılmak üzere kamyonlarla yola çıkartıldığı bildirildi.

Balıkçıların beklentisi:

Sezonun başlangıcındaki hareketliliğin balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandığı, ilerleyen günlerde avın daha da bereketlenmesini bekledikleri ifade edildi. Yerel tedarik zincirinin açılmasıyla satış ve dağıtım süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

KARADENİZ’DE YENİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AVLANAN PALAMUTLAR, İNEBOLU LİMANI&#039;NA...

KARADENİZ’DE YENİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AVLANAN PALAMUTLAR, İNEBOLU LİMANI'NA GETİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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