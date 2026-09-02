Yenice'de TOKİ konutları ve Şeker Kanyonu çalışmaları yerinde değerlendirildi

Vali Çağatay'ın Yenice ziyareti:

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Yenice ilçesindeki temasları kapsamında Yortan Belediyesi'ni ziyaret etti ve beldede devam eden projeleri yerinde gördü. İncelemelerde Yenice Kaymakamı Mert Çanga ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki eşlik etti.

TOKİ konut projesinde son durum:

Vali Çağatay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen projeyi yerinde denetledi. Projenin temeli 11 Aralık 2025 tarihinde atılmış olup, 4 blok ve 63 konut olarak planlandı. Çalışmaların ilerleyişi hakkında kaymakamlık, belediye ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alındı.

Çağatay, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ve konutların bölge halkının ihtiyaçlarına uygun şekilde teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Şeker Kanyonu'ndaki çalışmalar:

Program kapsamında Vali Çağatay, ilçedeki Şeker Kanyonu'nda süren çalışmaları da inceledi. Devam eden uygulamalar hakkında DSİ Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim ile Yenice Kaymakamı Mert Çanga'dan bilgi alındı.

İncelemeler, hem konut projesinin hem de kanyon çalışmalarının tamamlanma sürecinin takip edileceği mesajını verdi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürülmesi kararı not edildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, YENİCE İLÇESİNDE TOKİ KONUT PROJESİ VE ŞEKER KANYONU’NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.