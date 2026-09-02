Dolar 48,2600 -0,02%
Euro 56,0120 +0,13%
Bist 14.053,36 -1,23%
Altın Gram 6.882,87 +0,90%
EUR/USD 1,1593 +0,00%
Brent Petrol 94,32 -0,35%
--°

Yenice'de TOKİ konutları ve Şeker Kanyonu çalışmaları yerinde değerlendirildi

Vali Oktay Çağatay, Yenice'de Yortan ziyareti kapsamında TOKİ'nin 4 blok 63 konuttan oluşan projesi ile Şeker Kanyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yenice'de TOKİ konutları ve Şeker Kanyonu çalışmaları yerinde değerlendirildi

Vali Çağatay'ın Yenice ziyareti:

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Yenice ilçesindeki temasları kapsamında Yortan Belediyesi'ni ziyaret etti ve beldede devam eden projeleri yerinde gördü. İncelemelerde Yenice Kaymakamı Mert Çanga ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki eşlik etti.

TOKİ konut projesinde son durum:

Vali Çağatay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen projeyi yerinde denetledi. Projenin temeli 11 Aralık 2025 tarihinde atılmış olup, 4 blok ve 63 konut olarak planlandı. Çalışmaların ilerleyişi hakkında kaymakamlık, belediye ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alındı.

Çağatay, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ve konutların bölge halkının ihtiyaçlarına uygun şekilde teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Şeker Kanyonu'ndaki çalışmalar:

Program kapsamında Vali Çağatay, ilçedeki Şeker Kanyonu'nda süren çalışmaları da inceledi. Devam eden uygulamalar hakkında DSİ Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim ile Yenice Kaymakamı Mert Çanga'dan bilgi alındı.

İncelemeler, hem konut projesinin hem de kanyon çalışmalarının tamamlanma sürecinin takip edileceği mesajını verdi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürülmesi kararı not edildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, YENİCE İLÇESİNDE TOKİ KONUT PROJESİ VE ŞEKER KANYONU’NDAKİ...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, YENİCE İLÇESİNDE TOKİ KONUT PROJESİ VE ŞEKER KANYONU’NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy yolları modernleşiyor: Ağaçören Camili yolu asfalta kavuştu
images

Gübre ve tüp bayilerinde EYP riskine yönelik koordineli denetim
images

Denetim raporu Yeşilyurt belediyesinin mali disiplinini ve mevzuata uyumunu doğr...
images

Sezonun ilk palamutları İnebolu limanında hareketlilik başlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İskenderun'dan ayrılışı güvenlik kamerasında: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan son hareketi

Kemer meclisi eylül toplantısında hizmet, isimlendirme ve protokol kararları aldı

Çöplükte başlayan yangın panik yarattı: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı