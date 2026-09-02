Kirmir çayı millet bahçesi dokusuyla yeniden şekilleniyor

Kızılcahamam ilçesindeki Kirmir Çayı çevresinde belediye tarafından planlanan peyzaj düzenlemelerinin hazırlık çalışmaları başlatıldı. Proje, çayın çevresini millet bahçesi ile bütünleştirmeyi hedefleyerek hem çevresel hem de sosyal işlevleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

projenin kapsamı ve amaçları:

Kızılcahamam Belediyesi tarafından yürütülecek uygulamada, alanın mevcut doğal yapısının korunması öncelik olarak belirlendi. Belediye Başkanı Süleyman Acar sahada yapılan incelemelerde ekiplerden proje kapsamında planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Amaç, bölgeyi vatandaşların kullanımına daha elverişli hâle getirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Planlanan düzenlemeler çerçevesinde peyzaj çalışmalarıyla estetik ve işlevsel iyileştirmeler yapılması, yürüyüş ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, erişilebilirliğin artırılması ve çevre düzenlemesinin güçlendirilmesi bekleniyor. Mevcut doğal dokunun korunması, projenin temel ilkelerinden biri olarak vurgulanıyor.

uygulama yaklaşımı ve beklenen kazanımlar:

Çalışmaların saha incelemeleriyle başlaması, projenin yerel ihtiyaçlara göre şekillendirileceğini gösteriyor. Müdahaleler, doğayı tahrip etmeden kamuya daha düzenli ve erişilebilir bir alan sunmayı hedefliyor. Bu tür düzenlemeler ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak, Kirmir Çayı çevresine hem estetik hem de kullanışlı bir değer kazandıracaktır.

Başkan Acar, Kızılcahamam genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelere önem verdiklerini belirterek, bölgenin millet bahçesi ile bütünleşen bir düzenlemeyle halkın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla alanın daha düzenli ve erişilebilir bir kimlik kazanması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR ÖNCESİNDE SAHADA İNCELEMELERDE BULUNAN KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ACAR(SOLDA), EKİPLERDEN PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ ALDI.