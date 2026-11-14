Düz yolda kayan otomobil karşı şeride geçince motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza raporu:

Düzce'nin Konuralp Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde meydana gelen kazada, Beçi sapak yönünden Hastane istikametine seyir halinde olan Cengizhan Y. yönetimindeki 54 ARP 140 plakalı BMW, iddialara göre düz yolda kaydı ve kontrolü kaybederek karşı şeride geçti.

Kazanın oluş şekli:

Bu sırada Hastane yönünden kavşak istikametine doğru ilerleyen Rüştü O. idaresindeki 81 ACP 814 plakalı motosiklet, karşı şeride geçen otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı; park halindeki araçların kaldırılmasının ardından yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının tamamlanmasıyla trafik normale döndü.

Kazada yaralanan kişinin durumu ve kazanın kesin nedeni ile ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı.

Düz yolda kayan araç karşı şeride geçti: 1 yaralı