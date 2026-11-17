Germencik'te kültür ve tarım eş zamanlı ilerliyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde Belediye Başkanı Burak Zencirci, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kültür ve sanat faaliyetleriyle eş zamanlı yürütüyor. İlçe ekonomisinin lokomotifi olan üretimi desteklemeyi, aynı zamanda kültürel etkinliklerle Germencik’in tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyor.

güne kültür merkezinde değerlendirme:

Zencirci, ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip etmek için ekipleriyle bir araya geldi. Güne Kültür Merkezi’nde başlayan programda merkezde sunulan hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgi alındı, yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Belediye hizmet birimleriyle yapılan toplantılarda personelin çalışmaları ve hizmetlerin halka ulaştırılması üzerinde duruldu.

Yeni güne Kültür Merkezimizde başladık. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek merkezimizde yürüttüğümüz mevcut hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmelerde bulunduk. Güzel ilçemiz Germencik’imiz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Birlikte, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz

incir ve kültürel dönüşüm:

Belediye başkanı, ilçenin simgelerinden incir başta olmak üzere tarımsal ürünlerin değerini artırmaya yönelik uygulamalara öncelik verildiğini belirtti. Bu çalışmalar, üreticinin gelirini yükseltmeyi ve yöresel ürünlerin markalaşmasını sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda kültür ve sanat etkinlikleriyle Germencik’in sahip olduğu kültürel birikimin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

Zencirci, sürdürülen hizmetlerin ekip ruhuyla devam edeceğini vurgulayarak, hem ekonomik hem de kültürel açıdan daha güçlü bir Germencik için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yerel üretimi destekleyen adımlar ile kültürel yatırımların birlikte ilerlemesinin ilçenin geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖRESEL ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YANI SIRA KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE DE AĞIRLIK VEREN BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, İLÇEYİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE ÖNE ÇIKAN BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.