konser sahnesi ve repertuar:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde Ruhi Su Dostlar Korosu, şef Nursel Dinler Yazman yönetiminde sahneye çıktı. Koronun yorumladığı eserler, Türk halk müziğinin önemli ismi Ruhi Su'nun repertuarından seçildi ve konuk sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte icra edildi.

Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleşen gece, Ruhi Su'nun müzik mirasını yaşatma çabasının somut bir örneğini sundu. Koro ve konuk sanatçının sahne performansları, eserlerin özgün duygusunu koruyarak dinleyicilere yoğun duygusal anlar yaşattı.

katılım ve salon tepkisi:

Konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Bağlı ve çok sayıda vatandaş izledi. Seyirciler seslendirilen eserlere yoğun ilgi gösterdi ve performanslar salon tarafından beğeniyle karşılandı.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Konser sonrası konuşan Ulaş Aydın, Manisalıların kültür ve sanat etkinliklerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aydın, "Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Ruhi Su’yu, Uğur Mumcu Sahnesi’nde Manisalı dostlarıyla buluşturmak ayrıca çok güzel ve kıymetliydi," diyerek organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın konuşmasında ayrıca organizasyonu mümkün kılan Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı çalışanlarına ve başta Daire Başkanı olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya şükranlarını sunduğunu belirtti.

Programın sonunda Ulaş Aydın tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi; konser, izleyicilerin memnuniyeti ve yerel kurumların destek vurgusuyla son buldu.

MANİSA'DA SAHNE ALAN RUHİ SU DOSTLAR KOROSU, USTA SANATÇI RUHİ SU'NUN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ.